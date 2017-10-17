庞巴迪C系列与空客联手，股价上涨 24％

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加拿大庞巴迪 （Bombardier）公司周二（10月17日）在多伦多证交所的股价涨幅超过 24%，星期一晚上有报道说，庞巴迪已经与其竞争对手 – 空中客车公司 （Aribus）签署了一项合作伙伴关系，联手制造和推销其 CSeries 喷气式飞机。

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加拿大广播公司报道说，星期二上午庞巴迪的股价上涨到 2.94加元，涨了56加分，增幅超过 24%。

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© Christinne Muschi/Reuters

星期一晚间，当庞巴迪与欧洲空客在 CSeries 喷气机项目控股权交易的消息出来时，股市已经关闭，因此星期二投资者们才能对此消息作出反应。

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报道说，这是两年多以来庞巴迪公司股票在多伦多证券交易所的最佳表现。

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（RCI with CBC）

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