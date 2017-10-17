Photo Credit: STR/AFP/Getty Images

中国对北极地区的兴趣

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期二 17 十月, 2017 , 暂无评论 ↓

分享
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

今年夏天，中国极地考察船“雪龙号”穿过北海航道和西北航道，完成了中国第一次环北冰洋考察。西北航道穿过加拿大的北冰洋列岛，其开发潜力和主权争端随着气候变暖、冰川融化而日益增加。“雪龙号”的北冰洋之行因此在加拿大也引起广泛关注。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

本台记者Levon Sevunts报道说，雪龙号的极地考察，以及此前中国远洋运输集团在俄国北部建深水港和在西伯利亚修铁路的设想，都属于“一带一路”规划的一部分。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
图右的黄色虚线为北海航道，靠近俄国海岸，图左的橙红线为西北航道。 © Wikipedia

拉瓦尔大学教授、北极地缘政治专家拉塞尔（Frédéric Lasserre）在接受他采访时说，“一带一路”计划反映出中国对“马六甲困境”的担忧。他解释说，中国的相当一部分进出口贸易要通过几个咽喉要道，例如马来半岛和印尼苏门答腊岛之间的马六甲海峡，连接红海和亚丁湾的曼德海峡。为了减少发生冲突时贸易被阻断的风险，中国需要另辟通道，而全球气温变暖使北冰洋也成为贸易通道多样化的一个选择。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

“雪龙号”的环北冰洋之旅历时83天，上星期已经回到上海。拉塞尔认为，中国政府希望通过这次考察展示中国对北冰洋科学考察的浓厚兴趣，以及和俄国、加拿大等北冰洋周边国家发展更密切的合作关系的愿望。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

不列颠哥伦比亚大学的拜尔斯（Michael Byers）教授说，和中国在非洲、拉美地区的巨额投资相比，中国目前在北冰洋地区的投入并不算多。今后如果中国增加在这个地区的投资，一方面将和航道开通有关，另一方面将是能源工业。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

中国石油天然气集团和中国丝路基金在俄国的亚马尔液化天然气项目中持有29.9%的股份，是该项目的第二大股东。亚马尔项目去年还从中国金融机构贷款120亿美元。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在魁北克省北部的努纳维克，中国吉恩镍业拥有一家镍矿。2014年，加拿大破冰船“MV 努纳维克号”首次通过西北航道向中国辽宁运送了23000吨镍精矿。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

拜尔斯认为，中国在加拿大北方的港口、铁路修建或天然资源开发上投资是一件好事，他乐于见到加拿大政府为此和中国合作。和美国及俄国不同的是，中国和加拿大在北极地区没有领土主权争端。中国航运公司需要加拿大的搜救和天气预报等服务。而且，为南海领土争端考虑，中国政府其实希望加拿大在西北航道上的立场得到国际承认。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

不过拉塞尔说，中国在加拿大北极地区的重要基础设施建设上进行投资，可能会引起一部分公众和政界人士的疑虑。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

但他又说，这种疑虑很难站住脚，因为加拿大政府正努力和中国发展贸易，而加拿大北方基础设施建设需要大笔投资。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

中国大使馆在回应记者的采访要求时没有回答中国公司是否会买下丘吉尔港的问题，只是表示中国参与北极事务基于尊重、合作和可持续发展三大政策原则，把人类共同利益放在第一位。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
收听

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
分享
标签：
文章分类: 国际经济

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿

分类检索

栏目

作者

您的选择 今日关注 其他语言
国际、社会中国人和加拿大人被美国指控在网上出售芬太尼社会哪个加拿大城市最适合女性居住？BC省维多利亚市国际、经济中国对北极地区的兴趣政治魁北克省的宗教中立法案： Bill 62经济庞巴迪C系列与空客联手，股价上涨 24％健康别抽了！吸烟给加拿大带来巨大损失科技天文学家首次目睹引力波来源：距地球1亿3千万光年的两颗中子星碰撞合并政治卡尔加里市长南施胜选连任国际投怀送抱：庞巴迪舍身空客国际北美自贸协定：美国强势要求加拿大开放十倍于现在的牛奶市场份额

关注我们

脸书关注
推特关注 新浪微博 加广微信订阅号 QQ空间 免费订阅电子杂志