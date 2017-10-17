哪个加拿大城市最适合女性居住？BC省维多利亚市

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2017年，BC省会维多利亚市是加拿大二十五个主要城市中最适合女性居住的城市。而排名倒数第一的是安大略省温莎市。这是一份加拿大另类政策研究中心报告得出的结论。报告撰写者的评估标准包括男女在经济收入，个人安全，教育程度，医疗服务和高级职务方面的差别。

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温哥华排名第5，是几个大城市中排名最靠前的。多伦多排名第10，蒙特利尔第15， 卡尔加里第22。

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维多利亚是二十五个城市中唯一一个女性就业人数超过男性的城市。该市女性在企业高管和民选官员中几乎占到一半。不足之处是男女收入差距比五年前略大，女性收入为男性的73%。这也是加拿大全国的平均水平。

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温莎市的女性收入倒是占到男性的75%，比全国平均水平略高。但是该市只有23%的民选官员和34%的企业高管是女性。生活在贫困线以下的女性也更多。

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在加拿大各地，唯一没有减少的暴力犯罪是性侵。加拿大另类政策研究中心说，所有城市都有性侵和家庭暴力问题。

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加拿大二十五个城市的排名：

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(RCI with CBC and CCPA)

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