中国人和加拿大人被美国指控在网上出售芬太尼

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五名加拿大人，三名美国人和两名中国人被美国司法部指控制造和在网上出售芬太尼。40岁的严晓冰（译音，Yan Xiaobing）和38岁的张健（译音，Zhang Jian）本周一（10月16日）在密西西比州和北达科他州分别被指控制造和通过网络向美国大量发售芬太尼及同类制品。据信这是第一次有中国公民在美国被指控此类罪名。他们两人目前都在中国，其中一人在中国有两家化学工厂，可成吨制造芬太尼。

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美国司法部副部长罗森斯坦（Rod Rosenstein）在新闻发布会上没有公布五名涉案加拿大人的名字，只是提到加拿大皇家骑警配合调查的努力。稍后CBC记者从美国司法部获得了五人的名字和年龄等信息。他们都来自魁北克省。其中Jason Joey Berry正在为过去的贩毒罪服刑：

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Jason Joey Berry, 34岁

Xuan Cahn Nguyen, 38岁

Marie Um, 37岁

Vannek Um, 39岁

Linda Van, 25岁

三名涉案美国人中，两人来自弗罗里达州，一人来自新泽西州。他们及五名加拿大人卷入的案件和张姓中国公民是同一起。

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（RCI with CBC and Reuters）

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