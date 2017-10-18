安省议员提法案，呼吁雇主不得强迫员工穿高跟鞋

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加拿大安大略省的一位议员提交法案，要求禁止雇主强制女员工在工作时穿高跟鞋。

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加拿大广播公司转载加通社的报道说，安大略省议员 Cristina Martins周二 （10月17日）在省议会提交了一项个人议案，这项议案要求省政府修改省的“职业健康和安全法案”（ Occupational Health and Safety Act），保护雇员，使雇主不能强迫员工穿不安全的鞋子。

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安大略省的医学协会会长说，穿高跟鞋比不穿高跟鞋，更容易使人的腿部、脚部受伤。

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© Nadja Antonova/Shutterstock

安省人权委员会 （The Ontario Human Rights Commission）也在去年发布了一份涉及性别特定着装规定的政策文件，文件中说，在餐馆和酒吧工作的妇女不应被强迫穿高跟鞋、短裙和低腰上衣。

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今年早些时候，不列颠哥伦比亚省（BC）已经立法禁止在工作场所强制妇女穿高跟鞋。

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（RCI with CBC,CP ）

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