NAFTA谈判越来越像进入了死胡同

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在美国总统特朗普不断放话说要退出北美大陆三国自由贸易协议NAFTA、和修改NAFTA协议的加美墨三国谈判很不顺利的情况下，上个星期加拿大总理特鲁多在华盛顿会晤了美国总统特朗普之后首次承认修改北美大陆三国自由贸易的谈判有可能难以成功；而这个星期负责加拿大与美国、墨西哥NAFTA谈判事务的加拿大外交部长弗里兰德也承认要做好谈判失败的准备。

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互相指责

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加美墨三国谈判代表联合记者招待会火药味十足 © Manuel Balce Ceneta/Associated Press

据加拿大广播公司记者卡斯琳.哈里斯Kathleen Harris报道，这一轮在美国举行的加拿大、美国、墨西哥修改北美大陆三国自由贸易协议的谈判已经是第四轮谈判。

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在谈判结束时举行的三方联合记者招待会上，加拿大谈判代表团负责人、外交部长弗里兰德指责美国方面在谈判中不断提出出格要求的做法是在故意给谈判制造麻烦，让这次谈判变得非常困难；弗里兰德强调说，过去23年实行北美大陆三国自由贸易协议的结果是增加了三国的工作岗位和商业机会，让三个国家的中产阶层都受了益。

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弗里兰德指出，美国方面提出的一些要求不但是要让北美大陆三国的贸易状态退回到23年前的时代、让许多中产阶层家庭失去工作，而且是违背了世界贸易组织的规则。

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火药味十足

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加美畜牧业、木材、汽车和飞机制造业是棘手问题 © Canadian Press

加拿大外长弗里兰德在联合记者招待会上最后警告说，如果谈判的一方坚持不满足其提出的条件就走人的立场，则修改北美大陆三国自由贸易协议的谈判是不可能成功的。

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弗里兰德在说这番话时美国首席谈判代表雷德赫泽Robert Lighthizer面无表情的低头看稿。在轮到他发言时，雷德赫泽指责其他两国在谈判中毫无妥协的灵活性，让美国总统特朗普提出的解决三国贸易中美国出现巨额贸易逆差的问题和让制造业工作回流美国的谈判目标无法实现；这让美国方面非常失望。

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墨西哥谈判代表则呼吁三方继续努力谈判，争取三赢、避免三输的谈判结果。

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这是一个火药味很浓的记者招待会。

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加拿大外交部长弗里兰德 © CBC

为最坏情况做准备

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在这一联合记者招待会结束后，弗里兰德在加拿大驻美国大使馆会见记者时努力使用比较温和的语调谈论这次NAFTA会谈问题。

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弗里兰德说加拿大是带着积极的态度参加修改北美大陆三国自由贸易协议谈判的，希望让NAFTA自由贸易协议与时俱进，让加拿大、美国、墨西哥都成为自由贸易的赢家。

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弗里兰德说她很高兴看到美国方面在这第四轮贸易谈判结束时也显示了积极的姿态，同意把下一轮谈判推迟到明年三月下旬，让各方面都有更多的时间进行更充分的准备。

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不过弗里兰德承认，加拿大虽然努力争取最好的结果，但也要面对现实、为最坏的情况做好准备；并说实际上加拿大已经在进行这样的准备。

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这次修改北美大陆三国自由贸易协议的谈判原定在今年年底之前完成，现在看来这已经是不可能实现的事情。

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RCI with CBC

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