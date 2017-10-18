坐不住了：联邦财长求见道德专员

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特鲁多自由党政府在税改问题上被指责是瞄准小企业主的风波还没有平息，特鲁多的左膀右臂、财政部长莫尔诺涉嫌没有向道德专员及时公布其经商和投资利益的事情又受到反对党的穷追猛打。

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据加拿大广播公司记者Catharine Tunney报道，在反对党抨击莫尔诺身为财政部长却涉嫌黑箱作业为自己牟取商业利益的指责一浪高过一浪的情况下，莫尔诺从“随时配合联邦道德专员调查”的立场改为主动要求会晤道德专员，以重点讨论其个人生意和投资的管理是否符合联邦政府公务员道德操守准则的问题。

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特鲁多对莫尔诺的信任似乎也大不如前 © Nathan Denette/Canadian Press

在加拿大广播公司记者报道了财政部长莫尔诺在上任后的头两年一直没有按照规定向联邦道德专员报告其和妻子共同拥有的私人公司在法国度假圣地有出租别墅生意的问题后，环球邮报又报道了莫尔诺到目前为止还没有把他的生意和投资放入由第三方封闭式管理的信托投资的问题。

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莫尔诺在其父亲创立的Morneau Shepell人力资源和退休金管理公司中拥有价值几千万加元的股份。

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在星期二举行的记者招待会上，当莫尔诺被问到他在不断受到反对党抨击其涉嫌从政谋私的情况下他是否会退出政坛的问题时，莫尔诺的回答是“绝对不会”。

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