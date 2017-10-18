庞巴迪空客牵手：特鲁多赶紧向美解释

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在加拿大的庞巴迪公司与欧盟飞机制造业巨头空客公司达成结盟协议，空客控股庞巴迪C系列中型客机子公司之后，加拿大的大部分经济界和政界人士认为这是有利于加拿大的协议。

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难怪加拿大联邦政府总理特鲁多在空客与庞巴迪结盟协议公布后赶紧打电话给美国总统特朗普进行解释。

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加拿大各界对空客与庞巴迪结盟基本上是点赞 © Regis Duvignau/Reuters

据加拿大广播公司记者Peter Zimonjic报道，特鲁多政府的一位高级官员虽然证实特鲁多的确及时打电话给美国总统特朗普，向他通报并解释了庞巴迪公司与欧盟空客公司达成合作协议的情况，并强调这会给美国亚拉巴马州带来不少薪酬丰厚的就业机会。

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不过上述联邦政府高级官员没有透露美国总统特朗普对特鲁多的电话做出了什么样的反应。

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美国白宫也没有对特鲁多与特朗普的电话通话发表新闻通报；不过，这是惯常的做法。

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这是特鲁多在一个星期之内两次与特朗普讨论加美之间的经济问题。上个星期特鲁多访问华盛顿在白宫与特朗普会晤时提出了美国对庞巴迪C系列民航客机征收300%巨额惩罚性关税的问题、加拿大软木出口美国面临惩罚性关税的问题和加美墨三国自由贸易谈判的问题。

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