加拿大魁省公交车司机要求政府解释如何禁止蒙面乘客

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加拿大魁北克省推出 62号法案，将禁止任何蒙面的人使用公共交通服务。但这个法律具体如何执行呢？

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蒙特利尔市的公共汽车司机们已经在大呼 “头痛”，他们希望搞清楚，遇到蒙面的乘客，到底该怎么做？

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蒙特利尔市代表公交系统 STM 雇员的工会表示，工会担心，在法律生效后，如果没有明确的指示，公共汽车的司机们讲不得不靠自己的判断来应对各种局面。

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工会发言人罗伯特·博伊斯在接受加拿大广播公司的采访时说，这一法律责任不应该由公共汽车的司机来承担，公交系统 STM 必须给出明确指示。

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© Sylvain Charest/CBC

Bill 62

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魁北克省自由党政府提出的关于宗教信仰中立的第 62 号法案，将在全省范围内禁止公职人员和接受公共服务的人蒙面。

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此法律也将适用于包括公共交通在内的所有市政服务。

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魁北克省司法部长本周早些时候对加拿大广播公司表示，实行这一法律是出于便于交流沟通、身份鉴定以及安全上的原因。

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（RCI with CBC）

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