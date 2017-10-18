加拿大歌手 Gord Downie 去世, 总理特鲁多流泪致意

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加拿大乐队“悲剧嘻哈”（The Tragically Hip） 的主唱戈德·唐尼 （Gord Downie）在星期二（10月17日）晚上因脑癌去世，年仅 53岁。

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乐队网站上发表的声明说，星期二晚上，唐尼在家人的陪伴下走完了生命之路。

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唐尼在 2015 年被诊断出患有脑癌，但他仍然一直和乐队举办演唱会。

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© Arthur Mola/Invision/AP

特鲁多泪光盈盈

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加拿大的政治家们纷纷发表悼词，对唐尼致意，称他是音乐界的传奇人物，具有爱心，为原住民的利益进行了强烈呼吁。

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星期三（10月18日），加拿大总理贾斯汀·特鲁多在议会就唐尼去世发表讲话，泪流满面，他赞扬了唐尼和乐队创作的音乐，强调了他们的歌曲对加拿大人的影响。

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© Adrian Wyld/Canadian Press

他说，“戈德是我的朋友，他是每个人的朋友 … 我们的朋友戈德，他用自己的一切来热爱这个国家，不仅仅是用一个 “哦，我爱加拿大”。他热爱加拿大的每一个被忘掉的角落，每一个故事，每一个方面” .

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特鲁多接着说， “戈德·唐尼探索并讲述了加拿大的故事，他是加拿大最具代表性乐队之一的主唱、摇滚明星、艺术家和诗人，他们的歌词定义了加拿大。

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他接着说，唐尼的去世让人伤心。

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© Twitter/@JustinTrudeau

“秘密之路”- Secret Path

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在生命的最后几个月，唐尼把时间贡献给了一个以原住民为主题的多媒体项目：

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“秘密之路” – Secret Path。

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© SIMON & SCHUSTER

“秘密之路” 讲述了12岁原住民男孩 Chanie Wenjack 的悲剧故事。

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1966年，Chanie Wenjack 逃离了位于安大略省基诺拉市（Kenora）的土著人寄宿学校 Cecilia Jeffrey Indian Residential School，想返回自己的家，结果在途中因寒冷和饥饿而丧生。

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通过这个项目，唐尼进一步唤起了社会对原住民事宜的重视。

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The Tragically Hip

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Como cantante y letrista líder de Tragically Hip, Downie era la cara y la voz de un millón de millones de copias. © (Mike Homer / Live Nation)

The Tragically Hip 是起源于安大略省金斯顿市的一支摇滚乐队，创建于 1984年， 主唱是戈德·唐尼，还有吉他手、鼓手等其他成员。

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这支乐队总共发行了14张专辑，2 张现场演唱专辑，54支单曲。

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他们的 9 张专辑曾经在加拿大排行榜上排名第1，并获得过加拿大的多项音乐奖，其中包括16 个朱诺音乐大奖 （Juno Awards）。

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© @AndrewScheer

（RCI with CBC）

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