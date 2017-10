习近平掌握更大权力后的中国：加拿大媒体看十九大

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

中共十九大开幕第一天,加拿大《环球邮报》和CBC等媒体的驻京记者都发回长篇报道,其中有他们的观察和分析,也有他们采访到的各界人士对十九大后的中国的希望和预测。

CBC记者Saša Petricic说,十九大的红色大幕升起时,从大型集会到网上论坛,一切尽在掌控之中。这个星期,连抱怨地铁加强安检造成人流堵塞的帖子都消失了。批评习近平的言论就更不必提。连温尼熊也早已成了敏感词。

十九大将给予习近平更大的权力,但也有人认为这不是坏事

十九大后,已经被称为“核心领导人”的习近平将掌握更大的权力,将有更多他的支持者进入中央委员会。中外分析人士对此几乎没有异议。一些人还猜测他将不会像他的前任那样,在两个五年任期后退下来。

中国国际关系学会理事高志凯在接受CBC记者采访时说,习近平至少还会再干十年。他认为这对中国和世界都是一件好事,因为这会给中国带来更大的政治稳定,而“世界需要一个更加稳定的中国”。

《环球邮报》驻京记者Nathan Vanderklippe报道说,目前的中共中央委员会有205名正式委员,是1969年中共九大以来人数最多的。十九大以后,70%的中央委员将会是新人。

历史学家章立凡:习近平不仅要做无可争议的中国领袖,也要做世界领袖

美国在特朗普上台后日益趋向贸易保护主义,在国际事务上也更多地做出“自扫门前雪”的姿态。而与此同时,习近平提出涵盖60多个国家的“一带一路”规划,更在今年的达沃斯论坛上以经济一体化倡导者的形象出现,大有取代美国的老大地位的架势。

尽管中国为阻挡外国公司设置的贸易壁垒也不少,但是历史学家章立凡认为,习近平在达沃斯的表现是经过深思熟虑的。“习近平有他的野心。他的目标不仅是成为无可争议的中国领袖,也要成为世界领袖。”

习近平上台后,中国在军事和外交上更加强硬。章立凡说,中国可能正在准备在并不遥远的将来对美国发出挑战。

反腐没有触及既得利益集团

习近平上台后铁腕反腐,无数官员落马。但是既得利益集团仍然存在。北京理工大学经济学教授胡星斗说,掌握中国经济命脉的国企被太子党和特权家族把持,这是腐败不绝,社会不公的主要原因。他对习近平反腐没有反到这些人感到失望。

但他还是希望,更大的权力和更长的任期会让习近平放心减少政府对市场的控制,甚至在政治上更加宽松,让人们有更大的自由,“有自己的思想和独立见解”。

习近平更可能采取的行动是加强党对私企的控制并强化国企

接受《环邮》记者采访的前中国欧盟商会主席伍德克(Joerg Wuttke)等人也希望十九大后习近平会把更多的精力用来解决经济问题并挑战强大的既得利益集团,但同时又提醒说,更有可能发生的情况是他会继续强调意识形态,加强党对私企的控制并强化国企。

至于政治改革,哈佛大学肯尼迪学院的塞奇(Anthony Saich)教授说,他在1976年初次去中国时,曾经以为自己能够活着看到一个民主的中国。但是现在,他觉得自己不会活着看到那一天了。

新华社在十九大召开前夕发表的一篇英语社论可算是对塞奇的回答。社论说,在中国共产党领导下,中国式民主从未如此健全,中国完全没有必要引进其他国家正在失败的政治体制。西方民主拖经济和社会的后腿,无视大部分公民的利益。西方国家需要对其衰败的民主制度进行深刻反省 。西方民主如果不想彻底崩溃,就必须注入新生命,推到重来。

(RCI with CBC and Globe and Mail)

