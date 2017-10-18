移民为何难找工作？加拿大的中小企业主给出了答案

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

尽管加拿大中小企业经常抱怨招人难，但是仅有6%的中小企业主愿意考虑招移民。这是加拿大商业发展银行星期三（10月18日）公布的一项民意调查的结果。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

根据加拿大统计局2016年的统计数据，本土出生的加拿大人的失业率为6.8%，而新移民（即在加拿大定居五年或更短的移民）的失业率为11.4%。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

© CBC

有1400多名加拿大各地的中小企业主通过电话接受了加拿大商业发展银行的调查。调查结果令银行首席经济师皮埃尔.克雷鲁（Pierre Cléroux）都感到惊讶。他说，加拿大的劳动力增长主要靠移民。不考虑他们的话，今后招人会越来越困难。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他介绍说，在中小企业主对移民的态度上，加拿大各省的差别不大，但是在大城市和小城市及乡村地区之间是有明显差别的。不过，即使是在大城市，新移民的失业率还是很高。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI avec La Presse, André Dubuc）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada