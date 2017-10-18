这也算假钞？伊卡律特等地出现印有中文的百元“钞票”

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加拿大北方努纳武特地区首府伊卡律特市最近出现了一批奇特的百元假钞。这些纸质钞票上印有“练功券”，“票样”，“练功专赠，禁止流通”的字样。你无需眼光锐利，也能马上看出它们不是真的。但是为谨慎起见，努纳武特地区的皇家骑警还是向公众发出了警告。

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到目前为止，警方在伊卡律特收缴到的假钞只有百元面值的。但是今年夏天在加东新不伦瑞克省也出现过印有相同字样的20元假钞。另外，今年五月份在澳大利亚也发现印有这些字样的一百澳元假钞。据信有人在达尔文市用它们买烟酒。

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有报道说，这些“钞票”实际上是中国的银行工作人员练习点钞用的。没有人知道它们是如何去到遥远而华人很少的加拿大北方的。有读者在当地媒体的报道下评论说，如果有哪家店的雇员接受了这样的钞票，他应该被立刻开除。

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（RCI with CBC）

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