Quebec Premier Philippe Couillard
Photo Credit: Jacques Boissinot/Canadian Press

魁北克省长：两人说话，我应能看到你的脸，你也能看到我的脸

作者 赵黎 | china@rcinet.ca
星期四 19 十月, 2017 , 暂无评论 ↓

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在加拿大魁北克省，由省自由党政府提交的关于宗教中立的第 62 号法案周三（10月18日）上午在魁北克省议会（ Quebec’s National Assembly）获得通过。

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这项新法将要求穿戴面纱 niqab 和连头罩袍 burka 的穆斯林妇女，在使用公共服务时必须露出自己的脸部，立即生效。

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基于绝大多数加拿大人的原则

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魁北克省长理菲利普·库雅尔（Philippe Couillard）说，第 62 号法案是基于 “绝大多数加拿大人” 所分享的原则，这是以“绝大多数加拿大人，而不仅仅是魁北克人” 一致的原则为基础的。

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库雅尔告诉记者，出于沟通、身份认证和安全相关的原因，提供和接受公共服务时，提供方和接受方的脸部，是应该露出来的。

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他说，“我们在一个自由民主的社会里，你跟我说话，我应该能看到你的脸，你也应该能看到我的脸，事情就是这样简单”。

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Philippe Couillard

Bill 62

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62 号法律禁止所有公职人员， 包括医生、教师和托儿所员工在内，在工作的时候蒙面，而省内居民在接受政府提供的服务时，也不能蒙头盖脸。

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在省议会中占多数的执政党 – 自由党对这一法案投了赞成票，而反对党都投了反对票。

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两个主要的反对党，魁北克人党 PQ 和魁北克前途联盟 CAQ，投反对票是认为此立法不够深入。

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“宗教中立”

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Quebec Justice Minister Stéphanie Vallée
Quebec Justice Minister Stéphanie Vallée © Jacques Boissinot/Canadian Press

魁北克省的自由党在 2015年，也就是上台执政一年后，提出了62号法案 – Bill62.

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62号法案刚提出来时并不包括市政服务领域，今年8月份，魁省司法部长斯蒂芬妮·瓦利（ Stéphanie Vallée）在该法律的修正案中，把法律使用范围扩展到包括公共交通在内的市政服务。

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魁北克司法部长斯蒂芬妮·瓦利（ Stéphanie Vallée） 本周早些时候说，法律中没有提到 niqab 和 burka，而这个法律的宗旨是明确建立 “宗教中立”。

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瓦利说，关于因宗教原因请假等方面的法案，魁北克省将与公共服务部门合作，包括市政当局，学校和公共服务系统，制定具体的执行方针，到明年夏天才会实施。

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目前尚不清楚宗教人士将如何作出反应，而提倡民权的一派则认为这是歧视宗教少数群体。

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蒙特利尔市长反对

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正在市政竞选中的蒙特利尔市长丹尼斯·科戴尔（Denis Coderre）一直是这个法案的直言不讳的批评者，他指责省政府超越了其管辖权限，忽视了蒙特利尔市的多元文化特征。

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他这个星期补充说，如何执行这个法律存在 “严重的问题”。

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© (Ryan Remiorz/Canadian Press)

魁省自由党受抨击

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加拿大穆斯林全国委员会 （The National Council of Canadian Muslims）发表声明说，对这个新法律 “深切关注”。

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外出总是戴面纱的21岁蒙特利尔妇女 Zayneb Binruchd 说，她宁愿呆在家里，也不愿意脱下niqab 去坐公共汽车。

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她说，“我没有车，没有人带我去购物中心或是其他地方，这个法律将让我只能呆在家里。”

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在联邦一级，反对党新民主党 NDP 的领袖贾格梅特·辛格（Jagmeet Singh）表示，他完全反对这一法律，他相信该法律将面临挑战。

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魁省省长库雅尔承认，62号法律可能面临法律上的挑战，但他表示，制定这个法律时已经有所考虑，该法律符合 “加拿大权利和自由宪章” 和 “魁北克人权与自由宪章” 。

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（RCI with CBC）

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