蒙特利尔笑节教父罗宋

蒙特利尔笑节教父罗宋
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性丑闻让魁北克两位明星黯然下台

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期四 19 十月, 2017 , 暂无评论 ↓

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据加拿大新闻社和加拿大广播公司记者马兰多拉Sabrina Marandola报道，加拿大娱乐界大亨吉尔伯特.罗宋和法语电视广播名嘴埃里克.萨尔瓦Éric Salvail一夜之间被社交媒体一浪高过一浪的性骚扰或强奸指责搞得滚鞍落马。

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笑节教父

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每年夏天在加拿大蒙特利尔举行的笑节Just For Laughs在国际上很有名气，其老板吉尔伯特.罗宋是蒙特利尔娱乐界教父级的人物；他同时是蒙特利尔商会的副主席，还是蒙特利尔市375周年市庆组委会的负责人。

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星期三魁北克笑星瓦格纳Guillaume Wagner在网上发帖指责吉尔伯特.罗宋是强奸犯，说他多年来听到不少有关罗宋强奸年轻女孩的事情，并说他以后不会在吉尔伯特.罗宋主办的蒙特利尔笑节中出演脱口秀。

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瓦格纳这一Facebook帖子在几个小时之内获得16千点击。

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好莱坞大亨韦恩斯坦式的人物似乎到处都有
好莱坞大亨韦恩斯坦式的人物似乎到处都有 © Steve Crisp/Reuters

星期三晚上9点，在瓦格纳发帖后几个小时，今年62岁的吉尔伯特.罗宋在其Facebook网页上发帖宣布辞去一切职务，但没有承认对他的任何指控。

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吉尔伯特.罗宋说他辞职是出于对其属下雇员和合作伙伴的尊重、不想让他们感到难堪；吉尔伯特.罗宋说他需要时间思考自己过去的生活，并对他过去可能冒犯过的人表示真诚的歉意。

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涉嫌强奸

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吉尔伯特.罗宋谢绝接受媒体采访。

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蒙特利尔市长科戴尔Denis Coderre对直到星期三还是蒙特利尔375周年市庆活动组委会负责人的吉尔伯特.罗宋涉嫌性骚扰和强奸的问题发表声明说，手上握有权力的人应该保护他人，受到压力的不应该是受害者、而应该是施暴者；应该对受害者提供支持，同时等待司法系统对施暴指责的调查；并说不管施暴者是不是他所熟识的人，他对施暴行为的立场都是零容忍。

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加拿大广播公司法语部报道说，蒙特利尔警方已经对吉尔伯特.罗宋1994年在巴黎涉嫌强奸的事件立案调查。

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蒙特利尔法语电视广播界的名嘴埃里克.萨尔瓦
蒙特利尔法语电视广播界的名嘴埃里克.萨尔瓦 © Radio-Canada archives

名嘴被停职

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在蒙特利尔娱乐界大亨吉尔伯特.罗宋辞职的同一天，蒙特利尔法语电视广播界的名嘴埃里克.萨尔瓦在受到报纸和网上对其性骚扰指责的情况下被暂停工作，赞助商们也开始取消对这位非常热门的媒体名嘴的赞助和广告代言合同。

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在蒙特利尔法语报纸新闻报发表了有11人指责埃里克.萨尔瓦在过去15年期间对他们有性骚扰行为或者是目睹其对他人性骚扰行为的报道后，今年48岁的埃里克.萨尔瓦在其Facebook网页上发帖说他需要几天的时间停下工作来反思自己过去的行为。

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媒体和社交媒体的力量

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新闻报在其报道中说，这11人对埃里克.萨尔瓦的指责包括性骚扰、不适当身体接触和抚摸、性挑逗语言、和露阴癖行为。

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11人大多数选择在法语新闻报的报道中匿名，只有一位职业是发型和化妆师的男子贝拉迪尼Marco Berardini同意公开其姓名。

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贝拉迪尼在新闻报的报道发布后在自己的Facebook网页上说，他选择公开自己的身份是从几十位女性公开站出来指责美国好莱坞制片大亨韦恩斯坦性骚扰和强奸的事件中获得了勇气。

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