政府头疼：未成年人网购大麻咋办？

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按照特鲁多自由党政府的计划，2018年7月1日大麻将在加拿大合法化。但在离大麻合法化只有8个月时间的情况下，仍然有不少与大麻合法化有关的问题还没有得到解决，比如如何对过量吸食大麻驾驶机动车辆进行执法的问题、未成年人网购大麻的问题，等等。

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网购大麻就无法确认购买者的年龄 © CBC

据加拿大广播公司记者Hannah Thibedeau报道，两个星期前阿尔伯塔省政府表示，在大门合法化初期该省不会准许网上销售大麻，因为无法确保网上购买、邮寄到住家地址的大麻不是未成年人购买的。

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加拿大最大省份安大略省政府则表示会在大麻合法化后立刻准许网购大麻，但把大麻递送到住家门口时需要验证购买者的身份证、并要求购买者签字。

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加拿大联邦政府大麻合法化负责人布莱尔Bill Blair指出，负责大麻零售业务的加拿大各省区可以借鉴加拿大邮局现有的药用大麻邮递项目。

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加拿大邮局在递送药用大麻时首先要验证收货人的年龄证明和身份证明、然后才会交货。

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