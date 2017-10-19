加拿大房地产市场四大风险是啥？

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据加拿大广播公司报道，联邦政府出资经营的加拿大房贷和住房公司 Canada Mortgage and Housing Corporation在分析和测算加拿大房地产市场风险因素时主要考虑了四个因素，并对这四大风险因素对该公司的打击进行了风险测试。

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测试的结果是，加拿大房贷和住房公司现在承保的房屋贷款虽然有风险，但不会导致该公司遇到资不抵债的问题。

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反对全球化风潮会给加拿大房地产市场带来风险 © Brent Lewin/Bloomberg

加拿大房贷和住房公司考虑的房地产市场四大风险，一是反对贸易全球化会带来的关税等保护主义措施导致的加拿大出口不畅、失业率猛升到15%、房价暴跌30%的局面。

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第二是加拿大某个主要城市发生大地震引起的局部地区房价下跌和失业率上升。

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第三是世界市场石油价格猛跌导致加拿大房价下跌9%，失业率上升到9%。

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第四是加拿大房地产市场出现2007美国房地产市场价格崩盘的局面，10年前的次贷危机让美国房地产市场房价暴跌30%；如果加拿大房地产市场虚高的房价暴跌30%，则加拿大的失业率会上升到12%。

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