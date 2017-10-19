加拿大公司企业：妇女要进董事会还是很难

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即使已经是2017年，加拿大BC省大公司的董事会里，妇女还是很少见。

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根据最新的一个统计报告，在该省排名前50强的公司里，董事会成员中女性只占19%。

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此外，在这50个公司中，有9个公司董事会里根本就没有女性。

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Vancity 机构是这个统计跟踪项目的组织者之一，其总裁 Tamara Vrooman 表示，自从2015年每年进行一次统计以来，BC省的公司还是有所进步，至少一些公司增加了高级管理层中妇女的人数，不过这一变化的步伐之慢令人烦恼。

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她说，按照目前的变化速度，得需要75年才能在BC省前 50 强公司的董事会里实现男女平等，显然社会还需要作出更多的努力。

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职场文化“有毒”

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在公司企业中，许多妇女把问题归结于 “有毒” 的职场文化。

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在好莱坞大腕哈维·温斯坦（Harvey Weinstein）事件引出强震后，妇女在工作场所中受到的广泛性骚扰、欺凌甚至虐待行为，都是目前社会中的火爆话题。

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（RCI with CBC）

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