加拿大BC省10月19日地震大演习

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

星期四，10月19日当地时间上午10:19分，加拿大不列颠哥伦比亚省 (BC ) 举行全国最大规模的地震大演习。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

演习的组织者和发言人艾米莉·丹肯（Emily Dicken）表示，今年有超过 88万人报名登记，参加这个名为 Great BC ShakeOut 的演习。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

丹肯说，我们希望告诉公众，在发生地震时，哪些是适当的举动，怎样可以减少风险。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

她说，在发生地震，人们应该立刻躲到结实的家具下，远离窗户和不稳定的物品，绝对不要乱跑，或试着跑到外面。地震结束后，要等几分钟，确定附近不会有物品、玻璃碎片继续掉落后再出来。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

CBC的气象学家和地震学家Johanna Wagstaffe 则强调人们要多考虑，提前准备。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

她说，要考虑一下自己可能会在哪些地方，在不同的地方应该怎么做。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

演习起源洛杉矶

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这一名为 ShakeOut的大演习，于2008年前起源于美国洛杉矶，由当地的科学家和应急部门的紧急官员共同组织，之后这个演习项目也扩展到加拿大、日本等国家。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

今天，10月19日，美国的加利福尼亚州也在当地时间上午10：19分举行地震大演习，有数百万人参加。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CBC）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada