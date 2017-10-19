一年洗两亿：大温一家汇款换汇公司及老板被指控洗钱

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如果你喜欢豪赌却不喜欢随身携带大笔现金，或者想绕过中国的外汇管制把资金转到国外，又或者想把来路不正的钱洗白用于在加拿大投资，一家位于大温的汇款换汇公司都可以帮你打点。这是加拿大皇家骑警历时数月的“电子海盗”调查行动所获得的信息。

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《温哥华太阳报》记者Sam Cooper报道说，BC省检控方本周对列治文市“银通海外”公司和两名华人提出正式指控。33岁的秦才轩（译音）和42岁的朱建军（译音）及该公司被指控洗钱和拥有犯罪所得财物等五项罪名。

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每天可洗150万加元

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加拿大皇家骑警的调查显示，银通海外公司的洗钱生意每天处理的款项最多可达150万加元。该公司和许多涉嫌卷入贩毒活动的团伙有联系。毒贩把装满现金的箱子送来，几分钟之后，这笔钱就打进了一个远在中国的银行的账户，公司收取百分之五的手续费。

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赌场豪客或者想从中国把钱转到国外的人可以通过银通从一个列治文“私人贷款网”借到大笔现金。有专人用冰球运动员背的那种大包把20加元面值的现金从银通钱库送到附近的River Rock赌场，供那些来自中国的VIP客人买筹码。稍后他们赢的钱会被换成更容易用于在BC省投资的百元现钞。他们借的钱则通过在中国的地下钱庄偿还。

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这些信息有的是记者通过信息公开法获得，有的来自加拿大皇家骑警办案警官布鲁斯.沃德（Bruce Ward）在今年八月份的一次警方会议上的介绍。

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连接世界各地的资金网

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沃德说，银通用来自中国的伪造转账单据做掩护，帮毒贩把钱汇到墨西哥和秘鲁，方便他们在国外购买毒品或转移资金。由银通控制或汇款的中国境内账户有六百多个。中国警方认为这是一个大型地下钱庄系统，正在进行调查并逮捕嫌疑人。

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加拿大皇家骑警在2015年10月曾经对银通进行过一次突击搜查，没收了两百多万加元的现金，其中绝大部分是20元面值的钞票，还有大量分类账簿和转账记录。警方从这些账簿中发现，银通在一年之内洗钱2亿2千万加元，并把3亿加元汇到国外。

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“电子海盗”调查最初的目标是赌博活动

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沃德说，警方一开始的调查目标是River Rock赌场的赌博活动。他们稍后发现那些被送到中国VIP赌客手里的大包现金来自10分钟车程外的银通钱库。随着调查的进展，警察还发现了一个负责“引来大鱼”的人。他去澳门赌场物色中国富商，然后吸引他们来加拿大赌博。他的资金出入是通过银通。但是沃德没有说明此人是否属于银通员工。

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10月30日，秦才轩和朱建军将在列治文的省级法院第一次出庭。

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（RCI with Vancouver Sun, Sam Cooper）

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