加拿大六省出现鸡肉引起的沙门氏菌肠炎病例，两种鸡肉被召回

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加拿大公共卫生署正在调查十八起沙门氏菌肠炎病例，并对两种Janes牌子的冰冻裹面包屑鸡肉产品发出召回通知。到目前为止已有6人住院，1人死亡。但现在还未查出沙门氏菌是否为致死原因。

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两种产品都在加拿大全国各地发售:（1）Janes Pub Style Chicken Burgers，800克装，食用期限为2018年5月12日，通用产品代码（UPC）为0 69299 12491 0；（2）Jane Pub Style Snacks Popcorn Chicken，800克装，食用期限为2018年5月15日。UPC为0 69299 12542 9。

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公共卫生署正在调查的十八起病例有十例来自安大略省，其余分别来自BC省，阿尔伯塔省，魁北克省，新不伦瑞克省和新斯科舍省。

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任何人都可能感染沙门氏菌，但大部分人会在几天后康复。最容易患病的是老人、儿童和免疫力低下的人。公共卫生署说，目前调查正在进行，可能会有更多的食品被召回。

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