马格尼茨基法案和保护新闻来源的法案正式成为加拿大法律

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两项分别关于维护人权和保护媒体消息来源的个人法案星期三（10月18日）获得御准，正式成为加拿大法律。御准是加拿大法律在通过众议院和参议院审核后的最后一道象征性手续。

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© CP/Sean Kilpatrick

“马格尼茨基法”的通过让加拿大政府有权力对严重违反人权的外国官员实施制裁和入境禁令。加拿大外长弗里兰德（Chrystia Freeland）在一份声明中说，加拿大在坚持民主价值观和捍卫人权方面有着很高的国际声望。这项获得议会各党一致支持的法律将明确表明，加拿大会采取任何必要措施来对外国官员侵犯人权的行为和腐败行为作出回应。

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俄国驻加拿大大使馆在推特上发文说，这项“荒谬法律”的通过将会对俄国和加拿大的双边关系造成不可弥补的损害。

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马格尼茨基是一个俄国税务律师。他在调查一起腐败官员税务欺诈案件时本人被指控逃税，2009年在狱中病故，享年37岁。他死后，又有5名此案的证人先后死亡。

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新闻来源保护法的提案由保守党参议员卡利尼昂（Claude Carignan）在2016年11月提出。它允许记者拒绝公开可能暴露消息来源的信息或文件。但是，如果（1）该信息无法通过其他渠道获得，并且（2）司法涉及的公众利益大于保护消息来源的公众利益，则记者可能会被强迫公开信息。

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这项法律还修正了刑法有关条款，规定只有高等法院的法官才有权下达对记者的搜查令。众议院在10月4日全票通过了这项法律。

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