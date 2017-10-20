加拿大冰球员作出善举，让贫困家庭的孩子能看上冰球赛

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

冰球明星，是不少孩子崇拜的英雄，22岁的乔纳森·德劳因 (Jonathan Drouin) 就是其中一个。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这个加拿大魁北克省土生土长的冰球员， 原来是美国坦帕湾闪电队（Lightning de Tampa Bay）的前锋，今年6月15日才被蒙特利尔市的 “加拿大人” 冰球队用一名俄罗斯的后卫给 “换“ 了过来，担任加拿大人队的新前锋。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

知道要回到家乡打球, 乔纳森二话没说，立即爽快地签署了合同: 6个赛季, 报酬是 3300万加元。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Montreal Canadiens’ Jonathan Drouin © Paul Chiasson/The Canadian Press

担当 CHUM 基金会大使

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

一到蒙特利尔，乔纳森·德劳因做的第一个有公共影响力的举动，就是进行慈善。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他担当了蒙特利尔大学医院基金会 CHUM 的大使，承诺每年自己对蒙特利尔大学医院基金会捐款5万加元，10年内捐款50万。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大广播公司报道说，乔纳森·德劳因在全新的CHUM研究中心（CRCHUM）举行的新闻发布会上证实了这一消息。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他告诉加拿大广播公司，我一直想为一个合适的慈善机构出力，已经想了很久，我是这里的人，我很自豪地代表加拿大人队打球，现在很高兴能有机会进行慈善。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他补充道，我的家人很好地教育了我，我很想帮助别人。我能成为职业冰球员，很幸运，现在我终于找到了一个回馈社区的途径。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Jonathan Drouin © The Canadian Press/Paul Chiasson

除了自己的捐款外，乔纳森同时还承诺将在10年内通过各种活动，为医院基金会再筹集到 500 万加元。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他说，我们还没有制定计划，但可以通过组织冰球赛等活动来募捐，相信很多人会为医院基金会慷慨解囊。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大广播公司报道说，蒙特利尔大学医院 CHUM 的基金会，正在筹集 3亿加元，现在已经筹集到1.8亿，是基金会与乔纳森主动进行了接触，结果乔纳森一口答应下来。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

贝尔中心订包厢

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在向大学医院基金会慷慨捐款不到一个月， “加拿大人” 冰球队的前锋乔纳森·德劳因又在贝尔中心 Bell Center 订购了一个包厢，每年年费为165,000加元，这个包厢将专门被用来让家境贫困或有残疾的青少年观看冰球比赛。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大儿童基金会 （La Fondation des Canadiens pour l’enfance）在10月中旬宣布了这个消息。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

© PC / La Presse canadienne/Ryan Remiorz

乔纳森·德劳因说，我一回到蒙特利尔，就想着如何能帮助孩子们，为他们提供去看冰球比赛这一神奇时刻的机会。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他说，在贝尔中心的包厢，将能够让那些家境困难的年轻人和他们的家人，享受看冰球比赛的体验，暂时忘掉生活中的苦恼。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这位魁北克省的球员补充道，对于我来说，这是我在以自己的独特方式，为贫困家庭的孩子们做些事情。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI avec Radio Canada）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada