安省愤怒：魁北克宗教法案违反人权

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

据加拿大广播公司记者Lauren Pelley报道，魁北克省自由党政府通过的被称作宗教中立法案的62号法案引起了邻省安大略省议会各政党的一致批评。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

安大略省自由党政府省长韦恩Kathleen Wynne认为，魁北克省议会星期三通过的宗教中立法案会导致社会的分裂，会让已经被边缘化的一些女性在社会中进一步孤立。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

穆斯林女性缠头盖脸在魁北克成为问题 © Luc Lavigne/Radio-Canada

魁北克省的62号法案开始实行后会迫使包头戴遮脸巾的穆斯林女性在公众场合解开和摘下包头盖脸的头巾，否则不向其提供公共服务。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

安大略省议会反对党议员 Lisa MacLeod代表安省保守党发言时指出，这样的法案不应该在加拿大社会存在，不论是戴缠头的男子还是戴遮盖脸部头巾的女子都应该能够得到公共服务。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

安省议会议员Peggy Sattler代表省议会另一反对党新民主党发言时指出，魁北克省议会通过62号法案在加拿大开了很不好的先例；安大略省新民主党支持女性自己身体自己做主的权利。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with CBC

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada