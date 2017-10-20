袖手旁观：特鲁多不介入魁北克宗教法案

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

据加拿大广播公司记者Peter Zimonjic报道，自由党联邦政府总理特鲁多首次对魁北克省议会通过的宗教中立法案发表看法时说，联邦政府知道各省的议会有权通过自己的法律，虽然自由党联邦政府不会上法庭挑战魁北克省的62号法案，但会努力保护宪法和人权宪章赋予加拿大公民的权益。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

今后在魁北克省这样穿戴不能获得公共服务 © Sylvain Charest/CBC

魁北克省宗教中立法案规定，公共服务领域包括医生、教师、幼儿园、公交车司机等工作人员在内的雇员都不得在工作场合用头巾遮盖自己的头部和脸部，而接受公共服务的人也不得用头巾包头和遮盖脸部。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

星期三在魁北克省议会对62号法案进行投票时只有执政的自由党议员投了赞成票，两个主要反对党魁北克党和魁北克前途联盟都投了反对票。不过这两个反对党反对的理由不是因为自由党政府的宗教中立法案走的太远，而是认为其走的还不够远、措施还不够严厉。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大联邦议会官方反对党保守党的立场是，要求宗教中立的62号法案是否合适是一个应该由魁北克省民众决定的事情。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

联邦议会另一反对党新民主党领袖辛格则表示反对魁北克省议会通过的62号法案。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with CBC

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada