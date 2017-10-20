30年前的黑色星期一股灾会重演吗？

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美联社报道说，以世界股票市场风向标著称的美国道琼斯股市综合指数连创历史最高纪录，在本星期三10月18日突破了2万3千点心里大关；美国另一代表性股票指数标准普尔S&P500已经连续16个月没有出现一个星期内累计跌幅达到或超过5%的情况，这是20年来没有过的事情。

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股票市场牛熊交替

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有不少金融市场分析家认为美国股市的牛市应该还能持续一年的时间，理由是世界经济在走向好转、公司利润在上升、通货膨胀保持在让人放心的健康低位水平。

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但股票市场往往就是在让人感到放心舒服的情况下突然进入暴跌局面。30年前的1987年10月19日，美国标准普尔S&P500股票指数一天内暴跌20.5%，把一年来的升值全都吐了回去；这成为美国股票市场上最为灾难性的一天。

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上世纪三十年代以来美国股市已经出现多次股灾 © Lucas Jackson/Reuters

暗流涌动

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30年后的今天，虽然几乎没有专家预言这样灾难性的股市暴跌事件会在可预见的将来重演，但一些专家注意到股票市场歌舞升平的表象下面已经出现了涌动的暗流。这些专家认为，虽然一天股市暴跌20%的灾难出现的可能性很低，但一天股票市场指数猛跌5%的情况发生的可能性却已明显增大。

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会导致股市猛跌的风险因素有如下几个。

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首先是股价虚高

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美国股市在2009年金融危机后期见底后股价已经翻升了三倍，仅过去12个月美国主要股票市场指数就已猛升了20%；美国股票价格已经到了虚高的水平，市盈率是2001年科技股泡沫开始破裂以来最高的。

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第二是利率开始上升

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2008年美国次贷危机引发的金融危机爆发后，美联储把央行利率猛降到接近零利率的历史最低点；并同时采取了所谓量化宽松(狂印钞票)的货币政策在公开市场购买了4.5万亿美元的债券，人为压低了市场利率。超低利率导致投资者把资金从不赚钱的债市转入股市，推高了股市价格。

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现在美联储开始采取相反的措施，在上调利率的同时开始减少手中的债券（所谓减少负债表的缩表行动）。如果过去十几年来几乎不存在的通货膨胀开始出现失控迹象，则美联储会加快上调利率的步伐，这意味着是充斥股市的资金会大量减少。

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美国总统特朗普在国际国内问题上采取强势立场 © CBC

第三是美联储要更换掌门人

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现任美联储主席耶伦女士的任期到2018年2月结束，作为美国总统的特朗普会从包括耶伦在内的5个人中挑出一个来担任下届美联储主席。如果新任美联储掌门人推行不同的货币和利率政策，这会让股市陷入对前途不安的紧张状态。

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第四是减税方案

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美国股市最近的升势与股市看好特朗普大手笔减税方案有很大关系，但现在看来美国国会通过特朗普减税方案的可能性不是在上升而是在下降。

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第五是朝鲜等问题

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国际地缘政治失控的问题，比如朝鲜、乌克兰、叙利亚都可能会把世界大国卷入地区性战争。美国总统特朗普已经多次暗示要对朝鲜金正恩政权动武、要搞让世界大开眼界的行动。

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加美墨三国修改NAFTA的谈判进展很不顺利 © Yuri Gripas/Reuters

加拿大还有另外风险

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对于加拿大股票市场来说，除了上述几个影响美国股市的因素之外，还有NAFTA因素。如果目前正在进行的修改北美大陆三国自由贸易协议的谈判以失败结束，这会给加拿大股市带来沉重的打击。

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