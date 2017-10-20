飞机上也有臭虫？BC省妇女乘飞机遭臭虫咬

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Heather Szilagyi 是加拿大BC省的一位妇女，加拿大广播公司报道说，10月10日，当她和一家人乘坐英国航空公司 (British Airways) 的航班时，发现有臭虫从前面的座位上爬出来。

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她说，当时看到有臭虫从前排座位背上的电视屏后面爬出来，恶心极了，但乘务员不能给他们换座位，因为飞机全满了，到了目的地，她说一家人都被臭虫给咬了。

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她接着说，一到住地，我们就把所有衣服都放到洗衣机用最热的水洗，把所有物品都扎在塑料袋里，总之采取了很多措施。

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臭虫跟着行李旅行

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© Mel Evans

不列颠哥伦比亚大学昆虫学与毒理学教授穆雷·伊斯曼（Murray Isman）表示，随着全球范围内旅行人数的大增，臭虫的出现没啥可奇怪的。

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他说，臭虫可以进入乘客的手提行李和行李，已经在从酒店中广为蔓延，它们跟着乘客的行李上飞机，跟着乘客 “回家”。只要有很多人在旅行，臭虫的出现是早晚的事情。

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这位教授正在与一家公司合作，开发一种驱除臭虫的喷雾剂。

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BC省妇女 Heather Szilagyi 通过 Twitter 发布了女儿被臭虫叮咬的照片。

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英国航空公司的发言人 Caroline Niven 在一份声明中表示，航空公司已经在与客户进行联系，表示道歉，在进一步调查事件。

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声明还说，英航的航班上出现臭虫 “非常罕见”

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（RCI with CBC）

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