空客总裁：庞巴迪的 C系列我们能卖出数千架

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空中客车公司Airbus 的负责人星期五（10月20日）告诉蒙特利尔商界的人士，空客将能卖出数千架庞巴迪的C系列飞机。

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根据路透社的报道，空客公司首席执行官汤姆·恩德斯（Tom Enders）在蒙特利尔表示，我想“我们会卖出数以千计”的这种有110到130个座位的喷气机。

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Tom Enders © AFP / JOHANNES EISELE

本星期一，庞巴迪宣布与空中客车公司联手，制造和销售C系列飞机。

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空客公司获得了庞巴迪公司在C系列飞机有限合伙公司中的股权，C系列总部将留在蒙特利尔地区。

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庞巴迪与空客联手，是在美国政府针对庞巴迪的C系列飞机宣布了 300%的惩罚性关税之后。

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美国波音公司对庞巴迪提出贸易投诉，指责庞巴迪公司获得政府补贴，以低于成本的价格向美国的航空公司销售其 C 系列飞机。

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（RCI with CBC）

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