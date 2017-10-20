Photo Credit: CBC/Shutterstock

是追求过火还是性骚扰？听听律师怎么说

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期五 20 十月, 2017 , 暂无评论 ↓

分享
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

继好莱坞大亨维恩斯坦（Harvey Weinstein）性丑闻之后，曾受过性骚扰或性侵的人接二连三站出来说出自己的遭遇。已经有两个魁北克省文艺界重量级人物因此辞职。蒙特利尔市警方新设立的性侵投诉热线在二十四小时之内就接到五十多个电话。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

但是也有人提出疑问，喜欢一个人，猛烈一点的追求会不会被对方当成性骚扰？前者最坏的结果是招人讨厌，而性骚扰是可能要吃官司的。二者之间的区别在哪里呢？

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（iStockphoto/Radio-Canada)

蒙特利尔律师和刑法专家达妮艾尔.鲁瓦（Danièle Roy）在接受Radio-Canada采访时说，如果仅限于口头上的挑逗，同时也没有向对方发出威胁，这只是令人反感的行为，不是触犯刑法的行为。但是她提醒说，有些行为虽然不构成犯罪，但却是在工作场所无法接受的行为。也就是说，你可能不会受到指控，或者指控你的罪名不被法庭接受，但是却有可能受到处分，甚至被开除。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

著名主持人戈梅西（Jian Ghomeshi）性侵案就是一个最明显的例子。戈梅西的性侵罪名最后被法庭免去，但是他在工作中骚扰女同事、在性关系中伤害对方的行为却是他的雇主CBC不能容忍的。加拿大许多企业都有对涉及性爱的不当言行零容忍的政策。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

前CBC主持人戈梅西。( CP/Chris Young)

鲁瓦说。劳动法和刑法对同样的行为的处理是不一样的。雇主和同事无法接受的言行，可能并不构成刑事罪名。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大刑法中没有性骚扰罪名

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

鲁瓦说，实际上性骚扰在加拿大刑法中被归入刑事骚扰，没有被列为单独的罪名。构成刑事骚扰或犯罪骚扰的行为必须是重复性的、令受害人感到自身安全受到威胁的行为。担心自己受到性侵是安全受威胁的一种。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

另一位律师拉谢尔.皮特（Rachelle Pitre）举例说，色迷迷的恭维，带有性意味的玩笑或提议本身不能被控刑事罪名，但是如果重复发生，就可能构成刑事骚扰。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

鲁瓦强调，无论如何，从刑法上来说，率先尝试性爱接触的一方必须确定对方是同意的，否则就有可能受到指控。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

(getty images/istockphoto/Radio-Canada)

性侵行为三要素：肢体接触，性爱性质和不经对方同意

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

皮特说，对方不同意的、带有性意味的肢体接触就不只是骚扰，而是属于性侵行为了。性侵行为按其严重程度被分为三类。第一种是受害人没有受伤的“简单性侵”，例如强迫性的抚摸、触碰和亲吻。第二种是持有武器并给对方造成身体伤害的性侵。第三种是以伤害、致残甚至杀死受害人为目的的性侵。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

如果定罪，第一种性侵的刑期是半年到14年，第二种4年到14年，第三种四年到无期徒刑。法官按罪犯的暴力程度和所造成的伤害来决定刑期长短。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

除了由检控方提出刑事指控外，性侵受害人也可向民事法庭提出控告，要求赔偿。如果骚扰和性侵行为发生在工作场所，也可根据劳动法起诉。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI avec Radio-Canada, Justine Boutet，Yanick Cyr）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关报道

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大的司法体系是否公正？辩护律师谈戈梅西案

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

性丑闻让魁北克两位明星黯然下台

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
分享
标签：
文章分类: 社会

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿

分类检索

栏目

作者

您的选择 今日关注 其他语言
政治财长莫诺生气了：我不需要向记者报告个人资产状况国际普京：加拿大通过马格尼茨基法在玩政治游戏社会是追求过火还是性骚扰？听听律师怎么说经济空客总裁：庞巴迪的 C系列我们能卖出数千架社会飞机上也有臭虫？BC省妇女乘飞机遭臭虫咬体育加拿大冰球员作出善举，让贫困家庭的孩子能看上冰球赛政治袖手旁观：特鲁多不介入魁北克宗教法案政治安省愤怒：魁北克宗教法案违反人权经济30年前的黑色星期一股灾会重演吗？政治马格尼茨基法案和保护新闻来源的法案正式成为加拿大法律

关注我们

脸书关注
推特关注 新浪微博 加广微信订阅号 QQ空间 免费订阅电子杂志