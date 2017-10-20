普京：加拿大通过马格尼茨基法在玩政治游戏

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俄国总统普京说，加拿大通过马格尼茨基法是在玩“无益的政治游戏”。这项法律本星期获得御准，正式生效。加拿大政府将可以根据该法对外国腐败官员和严重侵犯人权的官员实施制裁和入境禁令。

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普京星期四（10月19日）在俄国索契出席一个国际论坛并回答与会者的问题。加拿大卡尔顿大学的一位俄国问题专家请他对刚刚通过的马格尼茨基法发表评论。普京在指责加拿大玩政治游戏的同时，也表示“事情”并不是表面看上去那样。他指的应该是俄国律师马格尼茨基2009年死于狱中的事。马格尼茨基死后，他入狱前正在进行调查的官员逃税案的几名证人也相继死亡。

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俄国一直在密切关注马格尼茨基法在加拿大议会的进展。该法在众议院获得一致通过后，俄国政府曾威胁采取报复行动。俄国驻加拿大大使馆本星期表示，这项法律的通过将给两国关系造成无法弥补的损害。

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加拿大众议院外交委员会主席鲍勃.诺特（Bob Nault）几天前在接受加通社采访时表示，俄国官员其实没有必要觉得自己受到了冒犯，“除非你真的是有理由这么想。”

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（RCI with CP, Mike Blanchfield）

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