财长莫诺生气了：我不需要向记者报告个人资产状况

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加拿大财长莫诺（Bill Morneau）本星期正忙着在全国各地宣讲税法改革，怎奈不停有记者追问他的家族公司和法国别墅的处理问题。反对党议员这几天在众议院对他穷追猛打。星期五（10月20日），当又有记者对他的投资处理提问时，莫诺终于不耐烦了。他表示，按照现行的制度，他不需要向记者报告自己的资产状况，只需要向议会道德守则专员报告。

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莫诺此前在舆论风暴的压力下已经做出让步。他过去一直坚持说，自己问心无愧，因为已经按照道德守则专员的建议和有关规定申报了个人资产。但是本星期，他先是表示要和道德守则专员会面，听取她的建议，然后又宣布将把他在家族公司中拥有的股份以全权信托的方式委托他人打理。

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莫诺说，他决定用超过规定要求的做法来处理自己的个人资产，在此之前还没有人这样做过。

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（RCI with CBC）

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