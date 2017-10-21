不是新药越多越好

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空欢喜：半数癌症新药没有效果

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期六 21 十月, 2017 , 暂无评论 ↓

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世界主要制药公司每年投入大笔科研资金用于研制新药，特别是抗癌药物。但近年来的一些医学研究显示，半数新的治疗癌症的药物实际上并无明显疗效。

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质疑抗癌新药疗效

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据加拿大广播公司记者凯莉.克罗Kelly Crowe报道，三月份在美国医学学报上发表的一篇论文指出，2003年到2013年期间新上市的治疗癌症药物只有不到一半能够把癌症患者的存活期延长至少三个月，而且这些药物中有不少具有严重的副作用。

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在最新一期英国医学学报上发表的论文也得出差不多同样的结论，这就是欧盟药管局在2009年到2013年期间批准上市的治疗癌症的新药中，只有约一半的药能够延长癌症患者的生命或者是改善癌症患者的生活质量。

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新药临床试验需要统一标准
新药临床试验需要统一标准 © Shutterstock

那么一个合乎逻辑的问题就是，为什么药品监管当局会批准这些没有什么疗效、而且常常很昂贵的新药上市销售、并提供给癌症病人使用呢？

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皇后大学癌症专家布斯博士Christopher Booth指出，许多测试抗癌新药治疗效果的临床试验测量的不是癌症患者的存活时间是否延长、生活质量是否改善，而是测量用药后癌症肿块是否缩小、癌细胞生长是否受到控制。

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问题在临床试验

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这听起来有点让人糊涂，癌症肿块缩小不是好事吗？

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布斯博士指出，很多研究都显示癌细胞生长受控和癌症肿块缩小并不意味着癌症患者的生存时间延长、更不意味着癌症会被治愈。

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对医生和药管局来说需要回答的问题是，在疗效很小、有很大的副作用、而且药价非常昂贵的情况下，是否应该让癌症患者服用这样的所谓抗癌新药呢？

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公费医疗不负担

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加拿大总理特鲁多在给新上任的联邦卫生部长泰勒Ginette Petitpas Taylor女士的任务清单上新加的任务是，联邦政府卫生部要与省政府卫生部门合作、确保医生不能以任何方式要求病人付费。

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大多数加拿大人负担不起抗癌新药
大多数加拿大人负担不起抗癌新药 © iStock

但在加拿大这样实行公费医疗制度的国家，许多抗癌新药不在公费医疗负担的药品名单上。也就是说，如果医生给癌症病人开不在公费医疗负担范围药品名单上的抗癌新药，这会给癌症患者带来很大的财务负担和心理压力。

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对于那些有钱人来说，自己掏腰包购买抗癌新药以挽救自己的性命自然不是问题，但对于绝大多数经济能力有限的加拿大人来说，如果医生告诉他们新的抗癌药物可能会对其癌症有疗效、但却不在公费医疗系统负担范围内，这等于是让本来就已饱受癌症折磨的病人心情更加郁闷。

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