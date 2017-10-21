转眼两年了，再大选时你还会投特鲁多一票吗？

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特鲁多和自由党的任期转眼过了一半。如同学生遇到期中考，这是个被人打分的时候。两年的时间并不长。加拿大人还记得2015年大选后新政府上台那一天，特鲁多夫妇在全体内阁成员的簇拥下走向议会大厦。正碰上秋阳灿烂的好天气，年轻的总理意气风发，宣布政坛也要从此一扫阴霾，充满阳光。

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蜜月过后日子还是要回到柴米油盐上来。现在恐怕没有多少选民还会拿“阳光宣言”跟自由党较真。本星期三，特鲁多照例在众议院回答质询。他面无表情地听着反对党领袖和议员对财长莫诺的激烈指责，然后娴熟地用更激烈的言辞还击对方。

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不过CBC议会事务记者Aaron Wherry说，这本是政坛常态。没有哪一个反对党领袖四年也不嚷嚷一回，也没有哪一届政府能不惹麻烦就干到任期结束。在两次大选揭晓夜的获胜感言之间，众议院的大部分日子都会这样大喊大叫的度过。

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关键是两年后大选再次到来的时候，选民记住的是1500加元一张票的自由党筹款晚宴，总理一家在富豪私人岛屿上的圣诞假期，没有兑现的选举改革，还是减税，儿童福利，输油管项目……

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根据民调分析人士格勒涅（Éric Grenier ）的计算，如果联邦大选在本周五（10月20日）举行，自由党会获得35.9%的选民支持，比紧随其后的保守党多3.1个百分点。自由党仍然会赢，但是组成少数政府的几率大于多数政府。

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内尔.麦克唐纳：本届政府最喜欢语焉不详

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CBC资深记者麦克唐纳（Neil Macdonald）对政界人士的评论向来尖锐。特鲁多政府让他最看不惯的“恶习”之一是说话语焉不详，“把所有的公开声明都弄成一团糊状物”，而且一有机会就要加上“多样化是我们的力量所在”这类的调料。

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麦克唐纳说，特鲁多以外，最善于制造“浆糊声明”的是自由党众议院领袖查格（Bardish Chagger）。她可以坚定安详地说出一大串没有任何意义的话作为对你的回答，再加上一个永远不变的微笑。

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© CP/Adrian Wyld

其他内阁成员也好不到哪里去。麦克唐纳说，本来选择范围就不大，特鲁多又坚持要组成一个男女各半、体现族裔多元化的内阁。结果就是部长们都很无趣。有的人回答问题时满满的陈词滥调，弄得别人听他说完以后连问题是什么都想不起来了。

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麦克唐纳过去也曾痛批哈珀政府的不透明。现在他认为，特鲁多政府的不透明比哈珀有过之而无不及。

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（RCI with CBC）

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