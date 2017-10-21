Adobe推出人工智能助手Sensei，创意和艺术遭遇AI挑战

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Adobe是世界上最著名的计算机图片和数字创意软件提供者。其主要产品有和数字设计打交道的人人手一个的Photoshop和一整套视频、音频、动画…涵盖各门类的数字创意软件。这样一个以提供数字创意为核心的工具/软件开发者，最近最大突破却在人工智能辅助创意方面。Adobe的Max新产品发布大会上公布了其在人工智能领域最新的进展。

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Adobe的人工智能协助创意

一年前，adobe推出其唤醒(Sensei)人工智能平台。与其他公司不同，adobe表示，它没有兴趣建立一个通用的人工智能平台。相反，它希望建立一个专注于帮助其客户更有创意的平台。在会议上，adobe提供了更深入的了解这意味着什么，并展示了一些原型，以了解它计划如何将Sensie融入其旗舰工具。

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“我们没有像工业中的其他人那样建立一个通用的AI平台，” Adobe CTO abhay在今天的主题演讲之后的一次新闻发布会上指出。“我们对创造性的专业人员如何在想象、摄影、视频、设计和插图中工作有着非常深刻的理解。” 因此，我们花了几十年的时间学习这些非常特定的领域，这里是其中的一个很大的部分。当Photoshop中的一个最好的艺术家花了几个小时在创作中，他们做的其他事情是什么，也许更重要的是，他们不做的事情是什么？我们正在努力利用这一点，并结合深度学习的最新进展，使算法实际上能够成为这种创造性专业的合作伙伴。”

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abhay继续说道：“这是adobe计划如何使用其智能智能向前发展的核心原则。实际上，这将采取许多不同的形式，从能够搜索图像，唤醒系统自动标记，能够以您的声音执行某些任务。”

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协助创意的一些场景

在今天的主题演讲中，adobe展示了一些未来的场景。例如你有数百张照片候选从一个肖像拍摄成为电影海报。你有一个很好的布局，但现在你需要一张照片，你的人无要往右边看。正如adobe实验室的David Nuescheler演示的，唤醒（Sensie）可能有一天能够帮助您找到准确的照片，因为它已经标记了所有的图像和类似的细节。为了进一步展示这个想法，Nuescheler演示了唤醒如何甚至可以根据你的主题 – 从左到右排序的图像排序你的图像。

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Nuescheler还演示了一个设计师如何从一个输入到唤醒系统的草图，自动找到适合草图主题的库存图像，到一个完整的电影海报。这本身令人印象深刻，但唤醒xit也跟踪您所做的每一个设计决策(adobe称之为创意图)，然后让您及时返回，看看一个不同的决定将如何改变您的最终结果(不涉及您最终产品的其余部分)。

作为一个旁注，Nuescheler还展示了唤醒如何自动确定图像和删除的背景—这得到的观众的掌声。被精心选择和掩蔽部分图像的部分被用于公司今天展示的任何其他AI工具。

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值得注意的是，随着时间的推移，adobe还计划向外部开发人员开放其唤醒平台的许多功能。今天，它迈出了这一个方向的第一步，使唤醒的能力将字体从图像匹配到其typekit库中的字体可供第三方开发人员使用。随着时间的推移，我们肯定会看到更多的这一点。

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人工智能可能在不断告诉我们：艺术和创造里真正创意是10%，而90%是套路。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

协助创意还是主导创作？

adobe在强调的是，它的重点不是让机器具有创造性——而是在于放大人类的创造力和智慧。这一信息非常符合微软和其他人也在谈论的内容，尽管adobe显然希望只专注于使其富有创造力的专业人士。

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在创意领域，adobe肯定有很多东西可以让它成为现实。毕竟，只有当你有大量的数据时，人工智能才有效。没有人比adobe有更多关于创造性工作者的工作的数据。

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人工智能可能在不断告诉我们：艺术和创造里真正创意是10%，而90%是套路。

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在有一天人工智能突然再次令人类惊叹的时候，它已经无所不在。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

人工智能是下10年最破坏性的科技

adobe还解释了获得人工智能的重要性。在今天的主题演讲中，Adobe CTO Abhay Parasnis 不断强调，他认为人工智能和机器学习是“下一个十年最具破坏性的范式转变。”

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我们已经比较清楚地可以看到，人工智能对几乎所有的领域都会产生破坏性的影响。而且这种变革并不是在一夜之间实现，也不是在将来。而在99%的人不知不觉之间，人工智能已经渗透到生活工作方方面面。

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在有一天人工智能突然惊叹人类的时候，实际上它已经无所不在。

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人工智能加速发展

这几天，最惊人的消息应该是AlphaGo退休，AlphaGo二代AlphaGo Zero更加强大，自我学习能力超出想象。

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AlphaGo在今年5月以3：0击败排名世界第一的柯洁。在新一期世界顶级科学杂志《自然》上的文章是，AlphaGo的二代AlphaGo Zero已经以100比0的成绩打败原先AlphaGo。而且更令人惊奇的是AlphaGo Zero并不是通过学习人类顶尖棋手来进步的。AlphaGo Zero实际上是从零开始，通过自己和自己的较量，在短短3天内，成为顶级高手。

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