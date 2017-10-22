周日网络广播 2017-10-22

作者 赵黎 | china@rcinet.ca
星期日 22 十月, 2017 , 暂无评论 ↓

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下面是这个星期的几篇报道。

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  1. NAFTA谈判越来越像进入了死胡同
© CBC

在美国总统特朗普不断放话说要退出北美大陆三国自由贸易协议NAFTA、和修改NAFTA协议的加美墨三国谈判很不顺利的情况下，上个星期加拿大总理特鲁多在华盛顿会晤了美国总统特朗普之后首次承认修改北美大陆三国自由贸易的谈判有可能难以成功；而这个星期负责加拿大与美国、墨西哥NAFTA谈判事务的加拿大外交部长弗里兰德也承认要做好谈判失败的准备。

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  1. 改革目标是不公平的体制：加拿大政府宣布降低小企业税率
© PC/CP/Nathan Denette

加拿大财政部长莫诺（Bill Morneau）今夏提出的所得税改革受到来自各方的抨击。自由党星期一（10月16日）一早召开议员团大会，宣布把小企业税率从10.5%降到9%等措施。先向本党议员团宣布，是因为莫诺改革在党内也激起了强烈的反对。不过，当大会结束，鱼贯而出的议员们似乎非常满意。几位过去的反对派说，我们很高兴，加拿大人也会很高兴，领导层听取了我们的意见，听取了选民的意见。

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3. Adobe推出人工智能助手Sensei，创意和艺术的智能挑战

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Adobe是世界上最著名的计算机图片和数字创意软件提供者。其主要产品有所有和数字设计打交道的人手一个的Photoshop和其他一整套视频、音频、动画…涵盖所有的各种数字创意软件。这样一个以提供数字创意为核心的工具/软件开发者，最近的最大努力却在人工智能方面。Adobe声称他们的AI并不是做想谷歌那样的人工智能平台。他们要做的是放大人类创意和视觉智力的人工智能助手。

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  1. 庞巴迪空客牵手：特鲁多赶紧向美解释
© Sean Kilpatrick/Canadian Press

在加拿大的庞巴迪公司与欧盟飞机制造业巨头空客公司达成结盟协议，空客控股庞巴迪C系列中型客机子公司之后，加拿大的大部分经济界和政界人士认为这是有利于加拿大的协议。难怪加拿大联邦政府总理特鲁多在空客与庞巴迪结盟协议公布后赶紧打电话给美国总统特朗普进行解释。

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  1. 中国对北极地区的兴趣
© STR/AFP/Getty Images

今年夏天，中国极地考察船“雪龙号”穿过北海航道和西北航道，完成了中国第一次环北冰洋考察。西北航道穿过加拿大的北冰洋列岛，其开发潜力和主权争端随着气候变暖、冰川融化而日益增加。“雪龙号”的北冰洋之行因此在加拿大也引起广泛关注。本台记者Levon Sevunts报道说，雪龙号的极地考察，以及此前中国远洋运输集团在俄国北部建深水港和在西伯利亚修铁路的设想，都属于“一带一路”规划的一部分。

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刚才我们介绍了本周所作的几个报道，今天的节目就到这里，谢谢您的收听，希望听到您的看法和建议。

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祝您周日愉快！

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