11加拿大城市竞争亚马逊第二总部

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据加拿大广播公司报道，在世界电商巨头亚马逊公司发出请有意承建其公司第二总部的美国和加拿大城市参加招标的邀请后，在上个星期截止日期过后一共有11个加拿大城市报名参加竞争；不过受保密条款的限制，这些加拿大城市没有公开自己的投标细节。

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温哥华

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加拿大第三大城市、太平洋沿岸温哥华的竞争点是，与亚马逊的第一总部所在地西雅图相距不远、是加拿大高科技公司聚集的城市。

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埃德蒙顿

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阿尔伯塔省省会城市埃德蒙顿强调自己城市的各行各业都会欢迎亚马逊公司落户该市。

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卡尔加里用社交媒体广告宣传 © YouTube

卡尔加里

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阿尔伯塔省最大城市卡尔加里采取了报纸广告、YouTube视频等多媒体手段向亚马逊公司雇员做广告宣传；因为这些雇员的投票对亚马逊公司最后选择哪一个北美城市做第二总部有一定的影响。

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温尼伯

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马尼托巴省省会城市温尼伯自我推销的卖点是，温尼伯兼具经商成本低、商业竞争力强的特点，这符合亚马逊少花钱多办事的原则和公司文化。

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苏圣玛丽

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安大略省西部中型城市苏圣玛丽则强调该市位于加美边界、与美国密池根州的苏圣玛丽市隔河相望，这两个同名的加美城市携手竞争亚马逊公司第二总部让其投标具有独一无二的特点。

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亚马逊落户哪个城市就会给该市带来大量就业机会 © Mark Lennihan/Associated Press

温莎

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与美国底特律隔河相望的安大略省南部城市温莎则把自己作为底特律市竞争亚马逊第二总部的副手，强调亚马逊落户底特律或温莎都能够占据横跨两国边界的优势，并可以从底特律和温莎两个城市获得充足的高质量劳动资源供应。

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哈密尔顿

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离多伦多不愿的安大略省哈密尔顿市采用了社交媒体攻势，抢先注册了#Hamazon，并花了50万加元用于与投标有关的宣传活动，强调哈密尔顿是富有革新意识的城市。

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多伦多

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多伦多认为自己最适合做亚马逊第二总部所在地 © Geoff Robins/AFP/Getty Images

加拿大最大城市多伦多则不客气的把周边有众多郊区城市作为自己的竞争卖点之一，强调多伦多附近可以有多达十个四通八达的地点可以供亚马逊第二总部的选址之用。

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渥太华

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作为加拿大首都的渥太华市则与一河之隔的魁北克省加蒂诺市携手竞争亚马逊第二总部，其卖点之一是富有竞争力的科技城市的特点。

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蒙特利尔

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位于法语省份魁北克省的蒙特利尔是加拿大第二大城市，该市竞争亚马逊第二总部的卖点是高科技公司密集、大学密集、富有多元文化、房价合理等。

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哈利法克斯

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加拿大大西洋沿岸城市哈利法克斯强调其快速增长的高科技行业和经商的低成本让其投标具有竞争力。

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美国亚马逊公司将在2018年决定哪一个美国或加拿大的城市将成为该公司的第二总部。

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