增加风险：TD把顾客信息外发印度

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据加拿大广播公司记者Erica Johnson报道，加拿大TD多伦多道明银行处理信用卡被盗事务部门的雇员阿丽森Alyson Mosher，向加拿大保护公民隐私专员举报TD银行在没有明确告知客户的情况下，把顾客隐秘信息交给在印度的海外公司。

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TD处理信用卡被盗业务部门的雇员Alyson Mosher © Paul Borkwood/CBC

这些隐秘信息包括客户的出生年月日、社会保险号码、在TD银行的支票账户、存款账户、信用贷款账户、房屋贷款账户、投资账户、信用卡账户、现金卡账户、等等。

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阿丽森告诉加拿大广播公司英语电视台Go Public节目组记者说，TD银行在过去两年中把处理信用卡被盗用问题的业务越来越多的外包给印度国际知名的大型服务承包商Tata Consultancy Services；为了让客户相信他们的信用卡问题是在加拿大处理的，在需要与客户电话联系时则由TD银行在加拿大的雇员去打电话。

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阿丽森说她听同事说，TD银行在印度雇佣了约120位合同工负责处理TD银行信用卡被盗用的问题。

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TD银行发言人Mohammed Nakhooda谢绝接受加拿大广播公司记者的当面采访，但通过电子邮件回答CBC记者问题时表示，TD银行在印度的雇员都只是合同工而不是长期雇员，TD银行在加拿大的雇员没有人由于一些工作外包给印度而失去自己的工作；之所以让加拿大雇员负责打电话与客户联系是因为在加拿大的雇员接受过客户服务方面的培训；并说在TD银行的信用卡客户合同中有条款明确TD银行有权把客户信息与在其他国家的合作伙伴分享。

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但曾经连续三届担任安大略省保护隐私信息专员的Ann Cavoukian女士指出，没有人会逐字逐句的阅读字体小小的信用卡客户协议书，所以不能用把信用卡用户协议书交给用户来证明用户读了并同意协议书上的条款。

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加拿大数据安全专家Marc-Roger Gagné指出，TD银行在印度开辟另一个信息中心等于是给不法之徒提供了盗窃客户隐秘信息的另一个途径。

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RCI with CBC

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