住家也不安全：BC省黑熊入室袭人

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加拿大不列颠哥伦比亚省山清水秀、许多居民社区就建在山水之间；但在亲近大自然的同时也与野生动物成了邻居，这些野生动物中不乏猛兽。

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据加拿大新闻社记者 Gemma Karstens-Smith报道，星期日早晨在不列颠哥伦比亚省Mission地区，发生黑熊袭击一位女性和一位野生动物保护员的事件，幸好他们受伤不重。

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黑熊一旦不怕人就让人怕了 © CBC

这位女性半夜听到家里的狗猛叫，她开门想到房子外面查看，结果迎面看到一头黑熊；黑熊一下子窜进房子并把她撞倒，黑熊从背后对她进行撕咬。该女性的男友赶过来吓退了黑熊后赶快把她送到医院治疗。

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收到警方通知后一位野生动物保护员赶到现场，躲在树上与两只熊仔在一起的母熊跳下树来咬了该野生动物保护员的腿一口。

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那只袭击人的黑熊被击毙，其两只熊仔随后也被击毙。

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野生动物保护当局说，做出击毙这些熊的决定是因为当地居民报告说，这几只熊在附近游逛已经有好几天，它们吃垃圾桶中的剩饭剩菜、吃附近树上的果子，这些熊已经习惯了在居民区环境生活、不再惧怕人类。

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今年不列颠哥伦比亚省发生几千起野生动物与人冲突的事件，其中不少是熊袭击人。

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专家们认为，许多人想与野生动物亲密接触、甚至是给野生动物喂食是导致野生动物与人冲突事件猛增的一个重要原因。

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