特鲁多任命安省前总理鲍勃·雷为缅甸问题特使

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加拿大总理贾斯汀·特鲁多（Justin Trudeau）任命前安大略省总理鲍勃·雷（ Bob Rae）为加拿大缅甸问题特使。

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这一举措是为了应对来自公众的日益增加的压力，加拿大和联合国称缅甸长期受迫害的少数民族遭遇了种族清洗， 截至到星期天，估计有603,000名罗兴亚穆斯林逃到了孟加拉国，其中大部分是混乱的若开邦的居民。

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孟加拉国为缅甸罗兴亚穆斯林难民新建的帐篷 © Dar Yasin/Associated Press

加拿大广播公司报道说，预计鲍勃·雷将要求获得准许，前往若开邦，特鲁多称那里的罗兴亚人受到了长期的“野蛮压迫”。

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鲍勃·雷将就缅甸问题向加拿大总理直接汇报。

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加拿大广播公司报道说，外国官员和外国记者要访问若开邦并不容易，缅甸当局最近拒绝让联合国的一个实况调查工作小组去那里。

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（RCI with CBC）

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