魁省宗教中立 62号法案：87%魁北克人支持

作者 赵黎 | china@rcinet.ca
星期一 23 十月, 2017 , 暂无评论 ↓

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加拿大魁北克省新通过的宗教中立法 Bill 62 虽然引出了很多争议，但民意调查显示，这个法律在魁北克省受到绝大多数人的支持。

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© Jacques Boissinot/Canadian Press

87% 支持

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由安格斯·里德研究所 （Angus Reid Institute）在10月初（法案通过前）进行的一项调查显示，在魁北克省的受访者中，有87% 的人表示支持这一法案，而且有 60%的魁北克人表示 “强烈支持”。

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进一步的分析发现，在说英语的人中，以及年纪在35岁以下的群体，虽然支持率略微低一些，但仍然是大多数人支持62号法案 （Bill 62）。

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Bill 62

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根据新通过的法律 Bill 62，所有的公职人员， 而且包括医生、教师、托儿机构的员工在内，在提供服务时不能蒙面，而接受公共服务的人，也被禁止蒙面。

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这个法律也适用于市政服务，包括公共交通系统在内，就是说，人们在乘坐公共汽车和地铁时，不能蒙面，这个规定在蒙特利尔引出了一系列混淆和抗议。

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© Sylvain Charest/CBC

民间反应

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但魁北克的一些居民说，要求穆斯林妇女在接受公共服务时露出面孔的立法，归根到底是安全和尊重的问题。

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一个名叫德兰的（Pierrette Delande）的男子说，我认为这是一个安全和尊重的问题，我们跟人说话的时候，当然希望能看到对方的脸。

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魁北克妇女丹尼尔·安德烈 （Danielle André）说，新法律非常好，想一想，如果我去了他们的国家，脖子上挂着一个大大的十字架，我大概不会在那里受到欢迎，到了一个新的国家，就要做到入乡随俗，这是常理。

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Danielle André © CBC

魁北克的独特身份

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蒙特利尔康科迪亚大学 （ Concordia University）、社区和公共事务学院（ School of Community and Public Affairs）的教授贝尔胡迪亚（Chedly Belkhodja）表示，该法律受到广泛的支持，因为这与魁北克省深刻的身份认同问题有关 。

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他说，我认为魁北克省有着独特的地位，魁北克省的历史、过去，使魁北克人总是有种感觉，就是受到多数人的威胁，更需要保护自己的文化。

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他补充道，在以英语人口为主的加拿大，说法语的魁北克人作为“少数” 民族，一直在努力保护共同的价值观。

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在魁北克省，保护法语一直处于魁北克保护自己特有身份的前沿，把宗教与政府逐渐分离也是魁北克社会走向现代化过程中的一大支柱，宗教过去在魁北克省势力强大，现在已经对政府没有影响。

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现代魁北克所实现的宗教中立，是许多魁北克人坚决支持62号法案的重要原因。

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省选中的重要问题

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随着魁北克省离下次省选还有不到一年的时间，有关这一问题的辩论越来越激烈。

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安格斯· 里德的分析发现，20%的魁北克人说，第62号法案将是下次省选时他们作出投票选择的“最重要因素之一”。

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虽然一些民权团体和蒙特利尔市长丹尼斯·科戴尔（Denis Coderre）谴责新的立法，但魁北克省的反对党则批评魁北克省总理菲利普·库雅尔（Philippe Couillard）的法案做得不够。

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在魁省议会中的投票中，占多数的执政党 – 自由党的议员都投票支持该法案，而魁北克省的两大反对党 PQ 和 CAQ 则投了反对票，认为法案应该更进一步。

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CAQ 领袖 François Legault. © Radio-Canada

（RCI with CBC）

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