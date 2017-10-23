加拿大银行本周可能再度上调利率，三分之一加拿大人感到压力

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许多金融市场分析人士预测加拿大银行本周三（10月25日）将再度上调基准利率。与此同时一项民调显示，十个加拿大人里有四个（42%）对账单增加的承受能力不超过200加元。今年两次上调的利率仍然处于历史最低水平，但还是有三分之一的加拿大人表示已经因此感到钱包吃紧了。

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这项由加拿大金融咨询公司MNP星期一（10月23日）公布的调查还显示，将近一半加拿大人对自己的偿付能力更加担忧。不过该公司总裁格兰特.巴济安（Grant Bazian）在接受CBC采访时表示，事情好的一方面是，大家似乎至少开始承认利率升高的现实，这也许会让人们重新审视自己的花钱习惯，尤其是使用信用卡的习惯。

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在今年七月以前，加拿大银行七年没有上调利率。7月份，基准利率被从0.5%上调到0.75%，九月份又再度上调0.25个百分点，达到1%。有分析人士预测说，加拿大银行可能今年年底以前让基准利率上升到2%。

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年龄段：80年代到90年代中期出生的人最担心

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在不同年龄段中，被称为Y世代（或千禧一代，通常指在80年代到90年代中期出生）的加拿大人有40%表示已经感到了利率升高带来的压力。这个比例是几个年龄段中最高的。这个年龄段担心自己的债务偿还能力的人也比前两代更多，超过了一半（52%）。另外，他们中有超过三分之一的人（38%）认为利率上调可能会让他们破产。

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觉得自己可能因利率上调破产的人在X世代（60年代中期到80年代之间出生）和婴儿潮一代（二战到60年代之间出生）中分别占30%和18%。

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各地差别：阿尔伯塔省人最担心利率上调影响偿付能力

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在加拿大各省中，55%的阿尔伯塔省人表示利率上调使他们担心自己的债务偿还能力，为各省最高。紧随其后的是BC省和魁北克省，为47%。但即使是排在最后的安大略省也达到44%。

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认为自己会因利率上调破产的加拿大人 阿尔伯塔省：37%

魁北克省：34%

加东四省：32%

萨斯喀彻温，曼尼托巴和安大略省：23%

BC省：22%

（RCI with CBC, Pete Evans）

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