Stephanie Raymond举报上级军官强奸却被退役

Stephanie Raymond举报上级军官强奸却被退役
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为啥军事法庭强奸案定罪率低？

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期二 24 十月, 2017 , 暂无评论 ↓

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据加拿大广播公司记者布鲁斯特Murray Brewster报道，过去三年中加拿大军事法庭审理的性骚扰和性侵犯案件中只有不到四分之一的案件其被告被宣判有罪。

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军法无情？

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加拿大军队性文化风气的改变需要时间
加拿大军队性文化风气的改变需要时间 © Sgt. JF Lauzé/Canadian Armed Forces Combat Camera

更多的情况是，性骚扰和性侵犯案件的被告或者是选择较轻的控罪认罪、或者是被军事法庭裁定要受到行为不轨的军纪制裁。

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加拿大军事法庭性骚扰和性侵犯案件23%的定罪率比民事法庭同类别案件43%的定罪率低了差不多一半，这让向军事法庭提出性犯罪指控的女性受害者和她们的律师感到担心。

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议会质询

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国防部长萨詹回答联邦议会反对党质询
国防部长萨詹回答联邦议会反对党质询 © CBC

在加拿大联邦议会的质询阶段，反对党新民主党要求自由党政府总理特鲁多解释为什么军队的司法系统审理性骚扰和性侵犯案件的定罪率如此之低、为什么没有采取更有力的措施保护性犯罪的受害者。

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加拿大自由党政府国防部长萨詹在议会回答问题时表示，加拿大军队不会容忍性骚扰和性侵犯行为，这方面仍然有许多工作要做，加拿大军队会继续进行不屑的努力以为男女军人提供平等和互相尊重的工作环境。

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加拿大最高法院前退休法官玛丽.德尚Marie Deschamps曾经受命调查加拿大军队内部的性骚扰和性侵犯问题。她2015年提交的调查报告的结论是，加拿大军队内部性文化泛滥、并存在根深蒂固的不尊重女性的问题。

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最高法院前退休法官玛丽.德尚Marie Deschamps
最高法院前退休法官玛丽.德尚Marie Deschamps © Adrian Wyld/Canadian Press

德尚的调查报告导致加拿大国防部采取了一系列措施打击军队内部的性骚扰和性犯罪行为、改变军队内部的性文化风气。

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军法之外还有军纪

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加拿大军队起诉部门的负责人麦克格里格上校Bruce MacGregor指出，用性骚扰和性侵犯指控的定罪率来衡量加拿大军队司法系统处理性犯罪指控是否有效有失偏颇；因为每个性犯罪案件都不一样，庭审过程会把与案件有关的事实和证据呈现给法庭考虑，庭审法官根据这些事实和证据做出裁决。

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麦克格里格上校指出，军事法庭裁决性犯罪案件的被告无罪的情况并不意味着被告就不受惩处，因为加拿大军队还有军纪处分手段可以使用；比如对不轨行为的军纪处理会导致被制裁者失去在军队晋升的前途，而且其不轨行为会被记录在案、并对公众公开。

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加拿大军队起诉部门负责人麦克格里格上校
加拿大军队起诉部门负责人麦克格里格上校 © CBC News

麦克格里格上校强调军队司法系统在与时俱进，比如军队检察官已经接受了有关的培训，知道应该如何与性犯罪案件的受害者进行更有效的沟通、并对她们抱有关怀之心。

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加拿大军队女军人斯蒂芬妮.雷蒙Stephanie Raymond不同意麦克格里格上校的上述说法。她认为性犯罪的受害者向军事法庭控告受到性侵犯后，不应该像玩俄罗斯轮盘赌那样等着碰运气。斯蒂芬妮表示，如果加拿大军事法庭不能把性侵犯行为定罪、那还要刑法系统干嘛呢？

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性犯罪案件难审理

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不过斯蒂芬妮承认，性犯罪指控是司法系统中最难审理、最难定罪的案件。

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几年前，斯蒂芬妮在向军方举报受到上级军官性侵犯后被勒令退役。

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加拿大军队现在准许性犯罪的受害者自行决定是上军事法庭提出控告还是去民事法庭提出控告。

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加拿大渥太华大学刑法学教授霍莉.约翰逊Holly Johnson认为，加拿大民事法庭并不比军事法庭好到哪去，不但其性犯罪的定罪率本身就很低，而且上法庭控告性犯罪的女性要经历让人失去尊严的层层盘问。

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