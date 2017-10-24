英国大方：北冰洋百年沉船归加拿大

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据加拿大广播公司报道，英国政府已经把170多年前在加拿大北冰洋水域沉没的两艘探险船的所有权转给了加拿大；英国只保留对沉船里船员的遗骸和沉船内金块的所有权。

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根据国际法，沉没军舰的所有权属于其派遣国。

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1845年HMS Erebus和HMS Terror号开始北极探险 © Illustrated London News/Getty Images

这两艘探险帆船的名字分别是HMS Erebus 和 HMS Terror。1845这两艘探险船接受英国国防部的指派、在Franklin的率领下前往北极海域探索北冰洋西北航道；但在探险过程中双双沉没，Franklin和两艘船上128名船员全部丧生。

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加拿大政府表示非常感谢英国政府作出的把HMS Erebus 和 HMS Terror两艘沉船的所有权转给加拿大政府的决定。

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加拿大在2014年找到了HMS Erebus号沉船的准确海域坐标，在2016年又找到了HMS Terror号沉船的准确坐标。

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