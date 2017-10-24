不寒而栗：BC一农场涉嫌系列杀人案

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据加拿大广播公司记者Bethany Lindsay报道，上周末警方在不列颠哥伦比亚省内陆Salmon Arm地区发现人体残骸并开始进行调查后，当地居民感到害怕，他们担心近年来附近地区6名失踪的女性恐怕已遭到杀害；甚至担心BC省多年前发生的皮克林农场主杀害肢解多名女性的令人发指的恐怖案件重演。

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警方在发现人体残骸的农场进行搜查 © Brady Strachan/CBC

警方不但出动大量警力搜查Salmon River Road 2200 号的农场，而且在15公里之外的97B高速公路Springbend Road附近进行了搜查。

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警方没有透露他们发现的是一个人的残骸还是多人的残骸。

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一年半前失踪的年轻女性Caitlin Potts © Facebook

今年8月份警方曾经在发现人体残骸的Salmon River Road 拘捕了一位名叫Curtis Wayne Sagmoen的男子，指控他持枪胁迫一位女性。但警方拒绝评论Curtis Wayne Sagmoen是否与人体残骸案件有关。

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安大略省居民John Simpson在焦急不安的等待着警方的调查结果。2016年，他27岁的女儿Ashley在Salmon Arm结束探亲后告诉家人说，她要沿途搭顺风车返回在安大略省尼亚加拉地区的住家，随后Ashley就人间蒸发了。

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