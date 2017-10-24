魁北克省司法部长就 “不能蒙面” 法发布指南，立场往回缩

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星期二（10月24日）上午，加拿大魁北克省司法部长斯蒂芬妮·瓦利 Stéphanie Vallée 举行了新闻发布会，就引起争议的新法 Bill 62 进行了解释，概述在具体情况下如何实施。

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瓦利说，这个法律在“互动”的时刻实行，原则是在进行交流沟通、身份认证以及出于安全原因的情况下，一个人需要露出面部，而法律的实施要看具体情况。

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立场往回缩

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瓦利解释说，例如，在需要查看带照片身份证件的场合，比如学生要买减价的地铁票，带着面纱或穿着罩袍的穆斯林妇女就需要露出面部，但上了公交车后，就不必露出脸部了。

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© Radio-Canada

这显然与她早些时候的说法不同。

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上个星期，斯蒂芬妮·瓦利在接受加拿大广播公司的采访时说，在乘坐公交系统的整个过程中，一个人都必须露出脸部。

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瓦利还补充说，比如在公共图书馆，蒙脸的人可以不受限制的到处走动，查看书籍，但到了需要与图书馆的工作人员进行沟通时，就得把脸露出来了。

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在医院里，如果一个人需要紧急医治，医院不会因为她蒙着脸而拒绝给她治疗。

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魁省司法部长瓦利接着表示，这一法律在全省范围内有效。不过，穿戴面纱、罩袍的穆斯林妇女将有资格以宗教理由申请豁免权。

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而且，新的立法并没有对违反规定行为的设立惩罚。

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© Matt D’Amours

Bill 62

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魁北克省政府原来准备先进行一轮公共咨询，然后在明年7月公布实施62号法律的具体规则，但由于新法公布后引出了轩然大波，所以赶紧匆匆推出了执行细则。

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新通过的法律 Bill 62 中规定，所有的公职人员， 而且包括医生、教师、托儿机构的员工在内，在提供服务时不能蒙面，而接受公共服务的人，也被禁止蒙面。

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这个法律也适用于市政服务，包括公共交通系统在内。

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法律出来后，提倡民权的一方指责魁北克省的这个法律针对的是穆斯林妇女，而市政人员则表示，要求公务员，例如公共汽车司机或图书馆的工作人员按照自己的判断来具体执行此法是个负担，是不公平的。

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加拿大安大略省长、阿尔伯塔省长、蒙特利尔市市长丹尼斯·科戴尔都对 62号法律进行了抨击，也有市民举行公开抗议，表示他们的反对意见。

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对此，加拿大总理贾斯汀·特鲁多（Justin Trudeau）表示，政府不应该告诉妇女们，她们能穿什么，不能穿什么。

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© Graham Hughes/Canadian Press

民意调查

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但是，魁北克省推出这个法律是有民意基础的。

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在第62号法案公布前，安格斯·里德的民意调查显示，87%的魁北克人支持这个法律，60% 强烈支持。

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魁北克省反对党 PQ 的领袖让-弗朗索瓦·里斯 (Jean-François Lisée) 说，我为政府的举动感到耻辱，政府居然站不直腰来维护自己的法规。

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Jean-François Lisée © PC / Presse canadienne/Jacques Boissinot

（RCI With CBC， Radio Canada）

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