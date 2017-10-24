自由党保守党各下一城：从补选看两年后的大选

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本周第一天（10月23日），加拿大有两个联邦选区举行了补选。自由党和保守党各下一城，似乎是打成了平手。但是一些政治分析人士认为，实际上自由党是赢家。这场遭遇战说大不大，却可以被当作两年后大选的比照蓝本。

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保守党保住了阿尔伯塔省的斯特金河-帕克兰德选区（Sturgeon River-Parkland）。自由党则从保守党手里夺下了魁北克省的圣让湖选区（Lac-Saint-Jean）。自由党的胜利之所以引起关注，是因为圣让湖选区一直是保守党和魁北克党团的地盘。自由党的候选人上一次在这个选区获胜还是在1980年。那一年的联邦大选，老特鲁多第二次当选为加拿大总理。

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圣让湖被自由党认为是最难攻下的阵地

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政治评论人士尚塔尔.埃贝尔（Chantal Hébert）说，自由党在圣让湖获胜意义重大的另一个原因是，在自由党上一次大选的沙盘推演中，它被看作是萨斯喀彻温省以东直到东海岸的众多选区中获胜几率最小的一个。

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而且自由党在这次补选中可以说是轻松取胜。该党候选人理查德.埃贝尔（Richard Hébert）获得的选票把他的几个对手远远抛在了后面。这和补选前一些分析人士预测的胶着状态大不一样。

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圣让湖选区10月23日联邦补选的各党选民支持率 自由党（Richard Hébert）：38.59%

保守党（Rémy Leclerc）： 25.01%

魁北克党团（Marc Maltais）：23.37%

新民主党（Gisèle Dallaire）：11.71%

绿党（Yves Laporte）：1.31%

这本是反对党大展拳脚的好时机

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众议院秋季复会后，自由党诸多不顺，先是和Netflix的协议饱受抨击，然后因财长莫诺的个人资产问题被反对党和媒体揪住不放。在这次补选的最后冲刺阶段，前往圣让湖助战的总理特鲁多正好碰上魁省公布在公共服务领域禁止蒙面的62号法案，不得不表明联邦政府有可能在宪法层面提出质疑的立场。在魁省87%的民众支持该法案的情况下，这完全有可能是个拖后腿的表态。

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保守党在天时地利的情况下失守，而且所获得的选票比例是自2004年以来最低的。CBC民调分析人士格勒涅（Éric Grenier）认为，这对上任后首次遇到补选的保守党领袖希尔（Andrew Scheer）来说不仅是个令人失望的结果，也是一个对下次联邦大选可能在魁省失利的警报。

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保守党守住了阿尔伯塔省的斯特金河-帕克兰德选区，并把选民支持率提高了7.2%。不过格勒涅说，在已经赢得的选区里增加选民支持率对大选结果没有影响。

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来自新民主党的威胁解除了

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保守党虽是自由党的头号政坛对手，但是对自由党的票仓威胁最大的却是新民主党。因此新民主党在圣让湖补选中的失利是自由党最大的好消息。埃贝尔回顾说，2015年大选特鲁多大胜，在魁省拿下四十个议席。但是在圣让湖，自由党屈居第三，不仅让保守党赢得了这一区的议席，也败在了新民主党手下，其选民支持率比新民主党低了10个百分点。而这一次补选，换成是新民主党远远落在后面，获得的选票不到12%。

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自由党的执政地位亦有贡献

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埃贝尔认为，自由党这次在圣让湖选区获胜和保守党2015年在该选区获胜的原因之一是它们的执政党地位。当地的选民一向喜欢让自己的代表坐在执政党一方的议席上。

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另外，党领袖的号召力也不可小觑。魁北克省大城市以外，选民几乎不了解保守党领袖希尔和新当选的新民主党领袖辛格（Jagmeet Singh）。特鲁多在这一点上无疑占了上风。

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（RCI avec Radio-Canada et CBC）

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