牛奶金，所得税抵免和中小企业减税：加拿大政府秋季财政报告

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加拿大财长莫诺（Bill Morneau）星期二下午在众议院公布了联邦政府的秋季财政报告。报告说，联邦政府将把经济增长带来的额外税收的三分之一用在儿童福利、低薪人士和中小企业减税上。

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发展超过预期的经济将使联邦政府的税收在今后五个财政年度中增加466亿加元。这笔额外税收中的149亿加元将用于资助一系列福利和减税措施。例如，原定于2020年实行的牛奶金与通胀率挂钩将提前两年，即2018年7月开始实行。这项措施将在今后五个财政年度中耗资42亿加元。

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另外，加拿大政府将自2019年开始每年为低薪人士和家庭所享受的所得税抵免项目（WITB）增拨5亿加元，以提高抵免额并增加可享受该项目的人数。上周已经公布的中小企业减税计划将在今后五年中耗资17亿加元。

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尽管有上述开支，联邦财政赤字仍将逐年减少。报告重新预测的本财政年度赤字为199亿加元，到2021-22财政年度将减少到139亿加元。

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（RCI avec CP et Radio-Canada）

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