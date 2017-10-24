有些人申请美国签证只为偷渡加拿大：加拿大要美国多加注意

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大公共安全部长古德尔（Ralph Goodale）说，有些国家的公民申请美国签证的唯一目的是偷渡到加拿大。他上个星期利用在意大利出席七国集团内政部长会议的机会，向美国国土安全部代理部长杜克（Elaine Duke）提出这个问题，要求美国驻外使馆的签证处多加注意。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

古德尔在接受CBC采访时没有透露被发现有问题的签证来自哪些国家的美国使馆。但是过去有报道显示，尼日利亚是其中一个国家。在今年夏天越过加美边境进入魁北克省的难民申请者中有许多是尼日利亚人。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

古德尔说，杜克很愿意和加拿大共同合作打击非法越境。她还表示正在考虑在加美边境美国一侧竖起劝阻越境者的牌子。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CBC, Alison Crawford）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关报道‘

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada