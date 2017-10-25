加拿大中央银行会保持利率不变

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据加拿大广播公司报道，加拿大中央银行定在星期三上午十点发布其最新的利率政策。

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加拿大经济和金融专家的共识是央行不会再次上调利息率，而是把银行贴现率保持在1%的水平。

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央行行长波罗兹和副行长威尔金斯联袂出席记者会 © Chris Wattie/Reuters

今年加拿大经济表现是西方工业七国中最好的，在经济连续8个月呈现健康增长的情况下，加拿大中央银行在7月份做出了7年来首次上调利率的决定，并在9月份再次把央行利率上调了0.25个百分点。

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但随后的统计数字显示加拿大经济发展出现失速的症候，所以专家们的共同预期是加拿大中央银行这一次不会再次上调利率。

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研究加拿大经济和金融市场走势的专家们会仔细阅读和分析加拿大中央银行星期三上午发布的利率决定通报和央行行长在随后举行的记者招待会上的发言，以便从字里行间找出加拿大中央银行对今后利息率走向的看法。

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