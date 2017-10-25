BC发现尸骨的农场常有妓女出没

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据加拿大广播公司记者Bethany Lindsay报道，在警方加紧调查不列颠哥伦比亚省Salmon Arm地区发现人体残骸案件的情况下，一位住在案发地相邻住宅但不愿姓名被公开的男子告诉加拿大广播公司记者说，他常常看到年轻女子在附近出没、有时还有妓女敲门说有人给了这个地址让她上门提供服务，但他并没有打过这样的电话。

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本月早些时候，警方发布警告要求Salmon Arm 地区的女性和性工作者提高警惕，因为8月底发生男子持枪胁迫一位女性的事件。

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警方在调查是否有人专对性工作者下手 © CBC News

警方认为该女子通过伴游和性服务网站与Salmon River Road的一位名叫Curtis Wayne Sagmoen的36岁男子约好见面；警方对该男子提出了持枪威胁罪的指控。

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警方正在调查的发现人体残骸的农场属于Sagmoen家庭；但警方拒绝评论Curtis Wayne Sagmoen是否涉嫌杀人。

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自2016年以来，已经有至少5名女性在Salmon Arm及附近地区失踪。

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